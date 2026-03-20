Пять наиболее оплачиваемых профессий в Украине 2026 года: экпсерты рассказали, как изменился рынок труда с 2022 года

Зарплаты в Украине

По данным аналитиков OLX Работа, во время войны украинский рынок труда продемонстрировал чрезвычайную адаптивность. Несмотря на военные вызовы, бизнес активно возобновляется, что повлекло рост количества вакансий на 13%. Рынок стал «рынком кандидата»: количество отзывов на предложения снизилось, а медианная заработная плата выросла почти вдвое (+94%).

Самые оплачиваемые профессии: где платят больше всего в 2026 году

Первое место стабильно удерживают брокеры по недвижимости с зарплатой 112,5 тыс. грн (рост на 72% с 2022 года).

Новым ключевым игроком на рынке стала служба в Силах обороны , где средняя выплата составляет 70,6 тыс. грн .

Строительный сектор: Из-за огромного объема восстановительных работ зарплаты специалистов по отделке взлетели: Штукатур - 62,8 тыс. грн (+128%); Фасадник – 65 тыс. грн (+86%); Каменщик — 55 тыс. грн (+57%).



Для сравнения, в довоенном 2022 году в топ входили дальнобойщики и работники за рубежом, которые сейчас уступили место внутренним специальностям.

Спрос работодателей против предпочтений поисковиков

На рынке наблюдается ситуация, когда бизнес нуждается в физическом труде, тогда как люди стремятся к цифровому комфорту.

Кого ищет бизнес (больше всего вакансий). Острый дефицит наблюдается в сфере логистики и торговли. Количество вакансий для грузчиков выросло на 276%. Также критично нужны продавцы (более 8,5 тыс. объявлений) и водители (рост на 30%).

Чего хотят люди (больше всего отзывов). Современный кандидат в 2026 году выбирает гибкость и дистанционность. Самыми популярными из поисковиков являются вакансии в сфере онлайн-коммуникаций:

Копирайтеры и SMM-менеджеры;

Операторы чатов и контент-менеджеры;

Менеджеры интернет-магазинов.

Ключевые выводы

За последние четыре года рынок труда в Украине коренным образом изменился, теперь больше всего платят тем, кто восстанавливает страну или защищает ее. Профессии строителя, штукатура или каменщика стали высокооплачиваемыми, их зарплаты выросли вдвое из-за огромного спроса на восстановление. Также в рейтинге самых прибыльных занятий появилась служба в Силах обороны, которая по уровню дохода опередила многие гражданские профессии. Если раньше высокие заработки ассоциировались с работой за рубежом, то в 2026 году — с работой в сфере безопасности и восстановления инфраструктуры.

В то же время, сами украинцы все чаще отказываются от тяжелого физического труда в пользу комфорта и безопасности. Несмотря на множество вакансий для продавцов, водителей или грузчиков, люди массово выбирают работу в интернете — копирайтинг, SMM или онлайн-продажи. Главным требованием кандидатов стал гибкий график и возможность работы из дома, а не в офисе или на складе.