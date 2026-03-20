Пять наиболее оплачиваемых профессий в Украине 2026 года: экпсерты рассказали, как изменился рынок труда с 2022 года
Кому в Украине платят больше всего
По данным аналитиков OLX Работа, во время войны украинский рынок труда продемонстрировал чрезвычайную адаптивность. Несмотря на военные вызовы, бизнес активно возобновляется, что повлекло рост количества вакансий на 13%. Рынок стал «рынком кандидата»: количество отзывов на предложения снизилось, а медианная заработная плата выросла почти вдвое (+94%).
Самые оплачиваемые профессии: где платят больше всего в 2026 году
Первое место стабильно удерживают брокеры по недвижимости с зарплатой 112,5 тыс. грн (рост на 72% с 2022 года).
Новым ключевым игроком на рынке стала служба в Силах обороны, где средняя выплата составляет 70,6 тыс. грн.
Строительный сектор: Из-за огромного объема восстановительных работ зарплаты специалистов по отделке взлетели:
Штукатур - 62,8 тыс. грн (+128%);
Фасадник – 65 тыс. грн (+86%);
Каменщик — 55 тыс. грн (+57%).
Для сравнения, в довоенном 2022 году в топ входили дальнобойщики и работники за рубежом, которые сейчас уступили место внутренним специальностям.
Спрос работодателей против предпочтений поисковиков
На рынке наблюдается ситуация, когда бизнес нуждается в физическом труде, тогда как люди стремятся к цифровому комфорту.
Кого ищет бизнес (больше всего вакансий). Острый дефицит наблюдается в сфере логистики и торговли. Количество вакансий для грузчиков выросло на 276%. Также критично нужны продавцы (более 8,5 тыс. объявлений) и водители (рост на 30%).
Чего хотят люди (больше всего отзывов). Современный кандидат в 2026 году выбирает гибкость и дистанционность. Самыми популярными из поисковиков являются вакансии в сфере онлайн-коммуникаций:
Копирайтеры и SMM-менеджеры;
Операторы чатов и контент-менеджеры;
Менеджеры интернет-магазинов.
Ключевые выводы
За последние четыре года рынок труда в Украине коренным образом изменился, теперь больше всего платят тем, кто восстанавливает страну или защищает ее. Профессии строителя, штукатура или каменщика стали высокооплачиваемыми, их зарплаты выросли вдвое из-за огромного спроса на восстановление. Также в рейтинге самых прибыльных занятий появилась служба в Силах обороны, которая по уровню дохода опередила многие гражданские профессии. Если раньше высокие заработки ассоциировались с работой за рубежом, то в 2026 году — с работой в сфере безопасности и восстановления инфраструктуры.
В то же время, сами украинцы все чаще отказываются от тяжелого физического труда в пользу комфорта и безопасности. Несмотря на множество вакансий для продавцов, водителей или грузчиков, люди массово выбирают работу в интернете — копирайтинг, SMM или онлайн-продажи. Главным требованием кандидатов стал гибкий график и возможность работы из дома, а не в офисе или на складе.