Пять самых частых вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії": детали

Пять самых частых вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії": детали

Отвечаем на часто задаваемые вопросы об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії".

В Минцифре собрали 5 наиболее распространенных вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії", которые ставят украинцы в соцсетях.

Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры.

Я нахожусь за границей. Могу получить справку?

Внутренне перемещенное лицо — изменившее временное место жительства внутри страны. Для украинцев за границей действуют пособия от тех стран, в которые вы переехали.

Подал заявление в "Дії". Когда я получу справку ВПЛ и выплаты?

Заявление обрабатывается несколько дней. После этого справка появится у вас в Действии рядом с другими цифровыми документами. Выплаты начисляются, как только Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечисляет средства в ваш банк.

У меня нет ID-карты или загранпаспорта в приложении, я могу воспользоваться услугой "Дії"?

Чтобы получить статус ВПЛ, в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт. Личные данные для формирования справки получаются как раз из биометрических паспортов.

Если у меня уже есть справка ВПЛ, я могу оформить выплату в "Дії"?

В приложении можно получить комплексную услугу: получение статуса ВПЛ и выплаты. Если у вас уже есть справка ВПЛ, тогда для оформления помощи советуем обратиться в ЦНАП.

Если вам не удалось с первого раза подать заявку в "Действия" и "произошла ошибка" — это связано с большой нагрузкой на государственные реестры. Воспользуйтесь услугой чуть позже.

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"У вас больше вопросов? Вы всегда можете обратиться в службу поддержки или написать в соцсетях", — уверяют в Минцифры.

Ранее мы писали о том, как переселенцам через Действие продлить на шесть месяцев выплату пособия.

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