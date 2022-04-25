Пять самых частых вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії": детали

Отвечаем на часто задаваемые вопросы об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії".
В Минцифре собрали 5 наиболее распространенных вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Дії", которые ставят украинцы в соцсетях.
Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры.
- Я нахожусь за границей. Могу получить справку?
Внутренне перемещенное лицо — изменившее временное место жительства внутри страны. Для украинцев за границей действуют пособия от тех стран, в которые вы переехали.
- Подал заявление в "Дії". Когда я получу справку ВПЛ и выплаты?
Заявление обрабатывается несколько дней. После этого справка появится у вас в Действии рядом с другими цифровыми документами. Выплаты начисляются, как только Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечисляет средства в ваш банк.
- У меня нет ID-карты или загранпаспорта в приложении, я могу воспользоваться услугой "Дії"?
Чтобы получить статус ВПЛ, в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт. Личные данные для формирования справки получаются как раз из биометрических паспортов.
- Если у меня уже есть справка ВПЛ, я могу оформить выплату в "Дії"?
В приложении можно получить комплексную услугу: получение статуса ВПЛ и выплаты. Если у вас уже есть справка ВПЛ, тогда для оформления помощи советуем обратиться в ЦНАП.
- Если вам не удалось с первого раза подать заявку в "Действия" и "произошла ошибка" — это связано с большой нагрузкой на государственные реестры. Воспользуйтесь услугой чуть позже.
"У вас больше вопросов? Вы всегда можете обратиться в службу поддержки или написать в соцсетях", — уверяют в Минцифры.
Ранее мы писали о том, как переселенцам через Действие продлить на шесть месяцев выплату пособия.
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