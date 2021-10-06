Пять стран призвали ЕС немедленно отреагировать на рекордный скачок цен на газ

Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния призвали расследовать функционирование газового рынка.
Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии в совместном заявлении призвали ЕС начать расследование рекордного роста цен на газ.
Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Bloomberg.
Авторы обращения отметили необходимость разработки инструментария для "быстрого реагирования" и смягчения удара от резкого увеличения стоимости голубого топлива.
Они также призвали к расследованию европейського газового рынка, заявив, что блок ЕС должен координировать закупки, чтобы "повысить нашу переговорную позицию", и указали на потребность в пересмотре рынков электроэнергии.
В целом среди требований правительств пяти стран:
- Общий подход ЕС и инструментарий для реагирования;
- Расследование, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов было недостаточно;
- Реформа оптового рынка электроэнергии;
- Энергетическая независимость; диверсификация;
- Более предсказуемая цена на углерод и меньшая волатильность.
В издании отмечают, что резкий скачок цен на газ угрожает "ввергнуть граждан в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии" COVID-19.
Европейская комиссия на следующей неделе планирует опубликовать перечень мероприятий, которые национальные правительства могут применить для ослабления влияния высокой стоимости газа.
Как сообщалось, во вторник, 5 октября, цена на природный газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE установила новый рекорд. В частности, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по цене 1427 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, накануне "Газпром" начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток-2".