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Пять важных советов от миллионеров, которыми может воспользоваться каждый

Пять важных советов от миллионеров, которыми может воспользоваться каждый

pixabay.com

Эти лайфхаки заслуживают внимания.

Основная часть богачей — это люди, которые своими силами достигли потрясающего успеха. Их путь наполнен знаниями, которыми они делятся с другими людьми. Советы не гарантируют стремительного взлета, но точно пригодятся каждому, кто хочет научиться оптимизировать свой бюджет и сократить расходы.

Более подробно о том, что советуют миллионеры — в материале ТСН.uа.

50/30/20

Миллионер Грант Кардон рекомендует использовать правило "50/30/20". Кардон — бизнесмен и писатель, автор бестселлеров и влиятельный эксперт в области СЕО международной компании. Он организовал первый онлайн-университет для продавцов, где учат эффективной реализации товаров и услуг, продвижению и успеху.

Грант Кардон владеет недвижимостью в Соединенных Штатах, которая оценивается в 350 млн долларов:

"Я был бедным и знаю, насколько это тяжело. Отметайте всякую мысль о том, что быть бедным — это нормально. Как сказал Билл Гейтс: Если ты родился в бедности, ты не виноват. Но если ты умер бедным — это твоя вина", — отметил Грант Кардон.

С помощью правила 50/30/20 можно спланировать свой бюджет. Разделите свой доход на 3 части:

  • 1 часть — это расходы первой необходимости. Закладывайте в 50% ежемесячных расходов оплату жилья, транспорта, коммунальных услуг, приобретение продуктов;
  • 2 часть — это личные расходы. Предполагается, что 30% своего дохода вы можете потратить на развлечения, походы по магазинам, хобби, в общем, на все, что делает вас счастливым;
  • Третья часть — это сбережения. 20% ваших денег должны отправляться в банк.

Не используйте кредитные карточки

Американский предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан советует забыть о кредитных средствах. Владелец баскетбольной команды и Landmark Theatres, председатель AXS TV считает кредитки настоящим бременем. В 2021 году состояние Кьюбана оценивается в 4,4 млрд долларов.

"Кредитная карта — это худшее вложение. Деньги, которые я экономлю, не делая долгов, намного лучше любого возвращения, которое я теоретически могу получить, вкладывая деньги в фондовый рынок. Я думал, что укладываю гениальное соглашение, пока не осознал, что мне нужно гасить кредит по карте каждые 30 дней", — отметил Кьюбан.

Не тратить деньги — это то же самое, что их зарабатывать

Томас Бун Пикенс-младший был американским деловым магнатом и финансистом. Пикенс возглавлял хедж-фонд BP Capital Management. Он был известным корпоративным рейдером в 1980-х годах. По состоянию на ноябрь 2016 собственный капитал Пикенса составил 500 млн долларов.

Магнат был уверен: чем меньше денег вы тратите — тем больше их у вас остается, поэтому подходите к покупкам рационально. По его мнению, самая большая проблема многих людей заключается в том, что они тратят больше, чем зарабатывают. Единственный способ увеличить свой бюджет — жить более экономно.

"Людей всегда удивляет, как это у меня нет шкафа, забитого костюмами. Я покупаю 3 костюма примерно каждые 5 лет, и всего их у меня 10. Больше мне и не надо".

Окружите себя успешными людьми

Стив Сейбл — автор книги "Как мыслят богатые" и мультимиллионер, сделавший себя сам. По его мнению, круг общения имеет большое влияние на вашу жизнь и образ мыслей. Если вы окружаете себя талантливыми людьми, которые разделяют ваши взгляды, новые идеи будет намного легче генерировать и воплощать в жизнь.

"В большинстве случаев ваш собственный капитал отражает уровень ваших близких друзей. Завязывайте контакты с теми, кто успешнее вас — это позволит вам мыслить шире и значительно увеличить свой доход. Правда в том, что миллионеры судят о деньгах не так, как средний класс, и, общаясь с ними, можно почерпнуть много", — считает Сейбл.

Старайтесь покупать у производителя

Основатель и руководитель HomeTask Джеррод Сесслер советует: покупая товары в магазине, спросите себя, возможно ли это купить непосредственно у производителя. Ведь довольно часто выясняется, что товар можно приобрести по гораздо более низкой цене. Иногда по условиям заказа вы должны купить определенное минимальное количество товаров. В таком случае можно предложить друзьям присоединиться к покупке, соблазнив их выгодной стоимостью.

"Мы покупали органические продукты по "убийственной" цене, и тогда я задумался: откуда магазины получают эту пищу? Мы навели справки, связались с оптовиками и выяснили все о  заказе. Минимальный заказ — $ 250. Так мы начали собирать заказы по друзьям и организовали доставку свежих продуктов прямо к порогу дома".

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