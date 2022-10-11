Пышный официально вступил в должность главы НБУ и назвал свои приоритеты работы

Эксглава "Ощадбанка" Андрей Пышный в понедельник, 10 октября, официально вступил в должность главы Нацбанка.

Об этом он написал в Facebook.

Пышный был представлен коллективу НБУ президентом Владимиром Зеленским вместе с премьером Денисом Шмыгалем и главой ОП Андреем Ермаком.

Фото: Андрей Пышный / Facebook

"Насыщенный и непростой выдался первый день, о таких говорят – день на всю жизнь", – отметил новый глава Нацбанка.

Пышный заверил, что будет поддерживать применявшуюся ранее политику антикризисного управления.

"Мы контролируем ситуацию. Я хочу поблагодарить команду Национального банка за эти восемь месяцев устойчивости и профессионализма. Устойчивая, работоспособная, банковская система – это достижение", – сказал он в своей речи.

Глава НБУ назвал свои главные приоритеты в должности: макрофинансовая стабильность, стабильная банковская система, эффективность макроэкономической политики, конструктивные переговоры с международными партнерами.

По его словам, 38 млрд. дол. США – общая потребность в финансировании. Привлечение этих средств Пышный назвал общим делом для всех государственных органов.

В заключение Пышный пообещал, что Национальный банк под его председательством будет внедрять системные масштабные реформы, необходимые Украине для ускоренной интеграции в европейское сообщество.

Напомним, 4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке. Причиной своей отставки Шевченко указал состояние здоровья.

Кирилл Шевченко был назначен на должность главы НБУ в июле 2020 года. Новым главой Нацбанка Верховная Рада 7 октября назначила Андрея Пышного, который в 2014-2020 годах был председателем правления "Ощадбанка".

Что известно об Андрее Пышном

Андрей Пышный – украинский политик и банкир родом из Тернопольской области, ему 47 лет.

В 2006 году Пышный был одним из инициаторов реформы управления банка и введения Наблюдательного совета независимых директоров.

С 2003 по 2007 год он был первым заместителем председателя правления "Ощадбанка". Некоторое время сотрудничал с Арсением Яценюком в политической силе "Фронт перемен". В 2014 году вернулся в "Ощадбанк", где работал председателем правления до 2020 года.

В 2016 году Пышный основал общественную организацию "Відчуй", которая помогает людям с недостатками слуха.

Глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.

Читайте также: