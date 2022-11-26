Работа банков во время блэкаута: в НБУ рассказали об изменениях правил снятия наличных в банкоматах

Национальный банк уже разработал план на случай блэкаута в Украине.

Крупные банки, как "ПриватБанк" и "Ощадбанк", на днях приняли решение об увеличении лимита снятия наличных в банкоматах.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал член совета НБУ и экономист Василий Фурман.

Фурман отметил, что в целом на сегодняшний день нет проблем с обеспечением банков наличными – НБУ делает все для того, чтобы их и не было.

Увеличение лимита снятия наличных с банкоматов:

"ПриватБанк" – 20 тысяч гривен;

"Ощадбанк" – 50 тысяч гривен.

Кроме того, отменили всяческие комиссии относительно платежных карт других банков на случай, когда люди будут снимать деньги с карт других банков в их банкоматах.

По словам экономиста, украинцам следует иметь хотя бы минимальное количество наличных денег, которого хватит на обеспечение базовых потребностей в течение условной недели, чтобы быть застрахованным на любые случаи. При этом создавать искусственную панику и становиться в огромные очереди в банкоматы не нужно.

Работа банков во время блэкаута

НБУ планирует создать сеть из около 1000 отделений с резервными источниками электроэнергии, которой смогут пользоваться все системно важные банки и работники Нацбанка.

Кроме того, НБУ ведет переговоры с сетями АЗС, чтобы в их кассах тоже можно было снять наличные деньги.

В НБУ накануне сообщили, что в Украине определен перечень 760 дежурных отделений банков, предоставляющих финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия света.

Добавим, что "Ощадбанк" отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах с карт всех банков.

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