Работа для украинцев в Германии: какие вакансии предлагают и сколько платят беженцам

В Германии есть все больше вакансий для украинцев, убегающих от войны.

В Германии работодатели начинают переформатировать свой рынок труда для граждан Украины. Если раньше в этой стране был спрос на иностранцев, хорошо знающих немецкий язык, то сейчас появляются вакансии, где не обязательно знания языка и опыт работы.

Об этом говорится в исследовании экспертов Миграционной платформы EWL.

Сейчас в Германии начали активнее предлагать простую физическую работу, где не обязательно знания немецкого языка и опыт работы. К таким изменениям их побуждает большое количество украинцев, которые из-за войны войны оказались в Германии и желают найти работу.

Беженцы получили облегченный доступ к европейскому рынку труда благодаря механизму временной охраны, который в Европе внедрили для граждан Украины из-за полномасштабной войны.

Гражданам Украины предлагают работу в гастрономии, на логистических складах, где нужно укомплектовывать товары, на предприятиях пищевой и перерабатывающей и автомобильной отрасли. Немецкие работодатели заинтересованы в работниках долгосрочной работы.

"Теперь они считают, что достаточно, чтобы один работник на несколько человек владел немецким на коммуникативном уровне, мог объяснить остальным землякам, что и как нужно делать и обеспечивал эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками. Подобная практика давно распространена и оправдала себя в Польше, благодаря чему Польша со значительно меньшим числом свободных вакансий и рынком смогла трудоустроить вдвое больше беженцев из Украины, чем более мощная немецкая экономика", — говорит директор по вопросам международного развития Миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Одно из исследований наказало 55% беженцев не знающих немецкого языка, что является барьером для их трудоустройства.

"Более того, работодатели также начали предлагать жилье для своих работников включая вакансию. Это тоже чисто польская практика, когда работа предполагает наличие жилья. Это сразу снимает проблему с его поиском и делает трудоустройство в Германии более привлекательным”, — утверждает Михалина Селевич.

Украинцы, уже трудоустроившиеся в Германии, после полномасштабного вторжения утверждают, что в среднем зарабатывают 1467 евро в месяц (54 тыс. грн).

Более четверти (26%) респондентов в Германии признались, что зарабатывают более 2000 евро (76,7 тыс. грн). Около половины беженцев в Германии (45%) декларируют заработок в диапазоне 1000-1999 евро (38,4-76,6 тыс. грн).

Знающие немецкий или английский язык могут трудоустроиться на высококвалифицированную работу. Согласно исследованию EWL, в немецкой сфере услуг и торговли нашли работу представители большинства профессий, даже руководители и менеджеры, высококвалифицированные специалисты, учителя и работники образования, офисные и физические работники. Большинство граждан Украины, работающих в сфере услуг и торговли, остались в своей отрасли также на немецком рынке труда.

По данным Управления Верховного комиссара ООН, на 6 сентября 655 тысяч беженцев из Украины получили в Германии временную охрану. Около 160 тыс. украинцев нашли работу в Германии по информации Института экономических исследований Ifo. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, по состоянию на 1 сентября, в стране насчитывается 881 тысяча свободных вакансий.

Работа за границей для украинцев

Из-за нападения России на Украину сотни тысяч человек были вынуждены бежать за границу и там искать жилье и работу.

Министерство экономики сообщило, что в Украине с октября запрещено компаниям-посредникам взимать плату с украинцев за предоставление услуг по трудоустройству за границей. Их должен платить работодатель.

Также с начала полномасштабной войны 14,6% украинцев, проживавших на территории Польши, перевезли семьи к себе. В то же время почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше направляют часть средств в Украину.

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