Работа / © pexels.com

В Украине, несмотря на наличие вакансий, нет спроса соискателей работы. В список попали 10 специальностей от узкопрофильных рабочих до медицинских и правительственных должностей, на которые с начала года не поступило ни одного резюме.

Об этом пишет Государственная служба занятости.

Эксперты объясняют, что главная причина такого «игнорирования» в специфичности и высоких требованиях к кандидатам. Большинство этих профессий нуждаются в узкопрофильном техническом образовании, длительной подготовке, специфических навыках или допусках, что резко сужает круг потенциальных претендентов. В результате, несмотря на необходимость работодателей, на рынке труда возникает дефицит соответствующих кадров.

Топ-10 проигнорированных профессий: полный список

Вот перечень специальностей, на которые с начала 2025 года не было подано ни одной заявки:

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов (40 вакансий) — специалист, обеспечивающий безопасную работу эскалаторов в метро, ТРЦ и других местах.

Машинист автомотрисы (24 вакансии) — железнодорожник, управляющий самоходным вагоном для локальных перевозок.

Помощник мастера по обработке волокна и перемотки нити (16 вакансий) — специалист, обслуживающий ткацкое и вязальное оборудование.

Трубочист (14 вакансий) — специалист по чистке и обслуживанию дымоходов и систем отопления.

Монтировщик сцены (14 вакансий) — работник, собирающий сценические конструкции и декорации для представлений и концертов.

Врач-хирург-проктолог (колопроктолог) (13 вакансий) — узкопрофильный медик, лечащий заболевание толстой и прямой кишки.

Правительственный уполномоченный (12 вакансий) — государственная должность по реализации антикоррупционной политики, реформ и т.д.

Оценщик профессиональной квалификации (11 вакансий) — специалист, производящий оценку знаний и навыков работников для подтверждения их квалификации.

Научный сотрудник в сфере библиотечного дела (11 вакансий) — специалист, занимающийся научной деятельностью в библиотеках и информационных центрах.

Машинист передвижного бетоносмесителя (10 вакансий) — оператор строительной техники.

Напомним, однако, больше всего работодателям не хватает специалистов рабочих и педагогических специальностей: лидерами по количеству вакансий стали электромонтеры, ассистенты учителей, слесари-сантехники и слесари-ремонтники. Также значительный спрос наблюдается на официантов, токарей и операторов станков с программным управлением.