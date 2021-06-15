Работа летом: где можно поработать и сколько за это платят

Соискателям предлагают вакансии курьеров и "тайных" покупателей в торговых сетях.

В июне 10% из вакансий — это предложение подработки летом. Тогда, как в мае таких было лишь 8%.

Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua

Большинство работодателей предлагают подработку на неполный день (29% из всех вакансий, предлагающих подработку) и от 4 часов в день (23%). Также популярный формат временной работы (16%) и работы вечером (15%). Разовые задачи предлагают нечасто (2%). В июне по сравнению с маем, выросло количество предложений подработки в выходные и праздничные дни. Соискателям предлагают вакансии курьеров и "тайных" покупателей в торговых сетях.

grc.ua

Больше всего таких вакансий есть в Киеве и области (в июне их количество уменьшилось на 5% по сравнению с маем), Днепре и области (4%) и Харькове и области (4%).

По зарплате, то предлагают от 3 тыс. грн (54% всех актуальных вакансий) до 46,4 тыс. грн. Вакансий, где предлагают гонорар 46,4 тыс. грн, есть только 5%. Такая работа подойдет ИТ-специалистам или экспертам по маркетингу, рекламе и диджитал-коммуникаций. Так, например, SMM-менеджер, ориентированный на западных клиентов, может претендовать на зарплату от 700 долларов США, Python developer на временном проекте (до 2 месяцев) может подзаработать от 2000 долларов США и более.

Больше всего вакансий есть для "тайных" покупателей. В обязанности кандидатов входит: проведение контрольных закупок продукции, фотофиксация результатов закупок и написания отчетов. Эта профессия очень востребована, ведь услугами "тайных" покупателей пользуются бренды бытовой техники, детских товаров, косметических средств, интернет-магазинов, супермаркетов и кафе. За 4-6 часов работы предлагают до 5 тыс. грн.

12% вакансий для желающих подзаработать — это предложения по работе кассирами-продавцами. Там платят 9-12 тыс. грн. Еще 10% работодателей ищут временных сотрудников в IT-сфере. Востребованы разработчики, инженеры, аналитики данных и ИТ-рекрутеры.

Напомним, исследование показало, сколько в Украине зарабатывают медики и есть ли вакансии.

Фитнес-тренер рассказала, как не навредить здоровью, если у вас сидячая работа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку