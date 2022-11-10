Работа ПАО "Укрнафта" заблокирована третьи сутки: в компании просят вмешаться президента

Представители СБУ и БЭБ Украины не допустили к работе сотрудников и руководство центрального офиса ПАО "Укрнафта".

Об этом заявили в пресс-службе "Укрнафты", опубликовав обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабмину, Министерству обороны Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и СМИ.

"Уже третьи сутки работниками БЭБ и СБУ заблокирована деятельность ПАО "Укрнафта", без предъявления решения суда, являющегося единственным возможным правовым основанием, в административном офисе ПАО "Укрнафта" проводится обыск", — говорится в сообщении компании.

В компании утверждают, что третьи сутки вооруженные лица находятся в офисе ПАО "Укрнафта", не допускают к рабочим местам работников, блокируют всю оперативную деятельность общества, препятствуют выполнению обычных операционных процессов по добыче и переработке.

Кроме того, третьи сутки заблокированы все банковские счета ПАО "Укрнафта", деятельность общества фактически остановлена.

"По данным https://opendatabot.ua 10.11.2022 года произошло изменение председателя правления ПАО "Укрнафта" и таким с 10.11.2022 является Корецкий Сергей Федорович. По состоянию на начало рабочего дня 10.11.2022 Корецкий С.Ф. в офисе ПАО" Укрнафта" не появлялся, каких-либо официальных объяснений, информации трудовому коллективу не предоставлено. Кабинет министров Украины, Министерство обороны Украины, Министерство экономики Украины, Министерство энергетики Украины, Резников Алексей игнорируют обращение 20-тысячного коллектива ПАО "Укрнафта", — говорится в сообщении компании.

Обвинение СБУ и реакция "Укрнафты"

На официальном сайте СБУ 9 ноября появилась информация об обеспечении передачи в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.



"Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", — говорится в сообщении.



В пресс-службе СБУ добавили, что правоохранители "проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год" и информацию "относительно возможных нарушений для увеличения прибыли при изготовлении горючего".



В ПАО "Укрнафта" ответили, что в 2022 году компания в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, перечислив в бюджеты разных уровней 18,2 млрд грн, и не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора.

“В условиях военных действий компания сохранила стабильную добычу нефти, показатели суточной добычи удалось восстановить до довоенного уровня. Компания полностью и без задержек выплачивает заработные платы, в частности, мобилизованным сотрудникам”, — отметили в "Укрнафте".

В компании также напомнили, что "Укрнефть" и "Укртатнефть", владеющие Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, — это два разных субъекта хозяйствования. В этой связи от СБУ требуют опровергнуть недостоверную информацию.

По поводу событий в центральном офисе ПАО "Укрнафты" официальных сообщений на сайте СБУ пока не было.

Напомним, во вторник, 8 ноября, в 20.00 работу центрального офиса "Укрнафты" заблокировали.

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