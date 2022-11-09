Работа ПАО "Укрнафта" заблокирована: в центральном офисе находятся вооруженные люди

Сотрудники и руководители нефтегазодобывающей компании не смогли попасть в офис в столице. По этому поводу обнародовано обращение к министру обороны.

В среду, 9 ноября, вооруженные лица, среди которых представители СБУ и БЭБ Украины, не допустили к работе сотрудников и руководство центрального офиса ПАО "Укрнафта". Такая ситуация грозит функционированию украинской нефтегазодобывающей компании, в которой на время военного положения назначен уполномоченным органом управления Министерство обороны Украины.

Об этом заявили в пресс-службе "Укрнафты", опубликовав обращение к министру обороны Алексею Резникову.

В компании напомнили, что, по информации СМИ, государство приобрело в собственность акции всех акционеров ПАО "Укрнафта" для того, чтобы все предприятия компании бесперебойно работали на нужды обороны. Однако гарантировать нормальную работу в таких условиях нет возможности.

Что происходит в центральном офисе

В сообщении прессслужбы "Укрнафты" говорится, что вооруженные люди, среди которых представители СБУ и БЭБ Украины "без наличия каких-либо судебных документов осуществляют обыск помещений, не допускают работников к рабочим местам, препятствуют осуществлению обязательных операционных процессов".

Некоторые из сотрудников, присутствовавших в офисе с начала проведения обысков, то есть с 8:30 утра прошлого дня, "уже более 30 часов без нормальных условий для работы, приема пищи и без сна".

“При этом по состоянию на 14:00 09.11.2022 года ни ПАО “Укрнафта”, ни бывшие акционеры (13 тысяч человек), ни его трудовой коллектив (более 20 тысяч работников) не имели возможности ознакомиться с официальной позицией Минобороны и принятыми с его участием решениям Общего Собрания акционеров ПАО "Укрнафта", информация о таких решениях в установленном законом порядке не обнародована", — сообщили в пресс-службе "Укрнафты".

В компании отметили, что СБУ считает, что таким образом обеспечивает передачу ОАО "Укрнафта" в государственную собственность, однако действующим законодательством Украины этому органу не предоставлены такие полномочия.

Чем это грозит

В ПАО "Укрнафта" предупредили, что поскольку "заблокировано осуществление всех банковских расчетов, из-за недопуска сотрудников к рабочим местам, создана реальная угроза своевременности представления налоговой отчетности, угроза своевременному оформлению товаро-распорядительных документов для нужд добычи и производства, угроза перебоев в работе 530 АЗС по всей территории Украины.

Таким образом, говорится в сообщении, "выполнять поручения президента Украины и работать 24/7 при таких условиях — слишком усложнено".

В ПАО "Укрнафта" просят министра обороны, как руководителя ведомства, которому передан контроль над работой предприятия, "вмешаться в эту ситуацию, предоставить информацию и прекратить дискредитирующий государство беспредел".



“Уверены, что Вы как адвокат в прошлом, понимаете откровенность беззакония и противоправность таких действий. Однако в данном случае обращаем Ваше внимание на это как лица, уполномоченного государством на осуществление функций управления”, — обратились к Алексею Резникову в компании.

Обвинение СБУ и реакция "Укрнафты"

На официальном сайте СБУ 9 ноября появилась информация об обеспечении передачи в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.



"Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", — говорится в сообщении.



В прессслужбе СБУ добавили, что правоохранители "проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год" и информацию "относительно возможных нарушений для увеличения прибыли при изготовлении горючего".



В ПАО "Укрнафта" ответили, что в 2022 году компания в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, перечислив в бюджеты разных уровней 18,2 млрд грн и не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора.

“В условиях военных действий компания сохранила стабильную добычу нефти, показатели суточной добычи удалось восстановить до довоенного уровня. Компания полностью и без задержек выплачивает заработные платы, в том числе мобилизованным сотрудникам”, — отметили в Укрнефти.

В компании также напомнили, что "Укрнафта" и "Укртатнафта", владеющяя Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, это два разных субъекта хозяйствования. В этой связи от СБУ требуют опровергнуть недостоверную информацию.

По поводу событий в центральном офисе ПАО "Укрнафты" официальных сообщений на сайте СБУ пока не было.

Напомним, во вторник, 8 ноября, в 20.00 работу центрального офиса "Укрнафты" заблокировали.

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