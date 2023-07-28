Работа в Польше: города конкурируют за украинцев, где и какую зарплату предлагают – вакансии (фото)

Работы в Польше украинцам предлагают множество – от работника мясного цеха, сварщика до помощницы повара и швеи. Зарплата стартует от 20 до 30 злотых в час (184-275 гривен). Польские города конкурируют за наших рабочих.

Согласно данным агентства по трудоустройству в Польше, только за первую половину июля было сделано 2580 запросов на украинских работников.

В каких городах больше всего вакансий

При этом больше всего вакансий было в таких городах:

Гданьск – 484 вакансии;

Вроцлав – 236 вакансии;

Катовице – 233 вакансии;

Познань – 232 вакансии;

Лодзь – 220 вакансий.

В список не попала столица Польши. В агентстве по трудоустройству объясняют это тем, что заводы, фабрики и крупные производства находятся вдали от Варшавы, в которой в основном предусмотрена работа в офисах.

Исторически запросы на высококвалифицированных украинских работников достигали минимальной отметки из-за того, что польские компании предпочитают своих граждан. Однако сейчас ситуация поменялась. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше, которые предпочитают своих граждан.

Какие зарплаты у украинцев в Польше

1 злотый = 9,28 гривен

Самым востребованным техническим специалистам за один час работы предлагают 26-30 злотых (238-275 гривен). Вакансии, которые предлагают женщинам, имеют более дешевую оплату труда. Как правило, это связано с уровнем сложности работы.

Сварщик – 30 злотых/275 грн

– 30 злотых/275 грн Работник мясного цеха – 28 злотых/256 грн

– 28 злотых/256 грн Электрик – 27 злотых/248 грн

– 27 злотых/248 грн Монтажник металлоконструкции – 27 злотых/248 грн

– 27 злотых/248 грн Столяр – 26 злотых/238 грн

– 26 злотых/238 грн Карщица (оператор погрузчика) – 25 злотых/230 грн

(оператор погрузчика) – 25 злотых/230 грн Помощница повара в отель – 22 злотых/202 грн

– 22 злотых/202 грн Работница на мойку предприятия – 21 злотых/193 грн

– 21 злотых/193 грн Работница на производство полуфабрикатов – 20 злотых/184 грн

– 20 злотых/184 грн Швея сумок – 20 злотых/184 грн

Как объясняют в Gremi Personal, на украинцах держится большая часть экономики Польши. Почти все сферы экономики, где используются низкоквалифицированный и физический труд, очень сильно зависят от украинцев. Это металлургия, строительство, судостроение, логистика, мясное, рыбное производство, легкая промышленность. Поэтому польские работодатели конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия трудоустройства, отмечают в агентстве по трудоустройству.

Какую работу предлагают

К примеру, в польском городе Плоцк ищут рабочего на производство пленки. Зарплата – 1 400-1 600 долларов в месяц, ставка – 25 злотых в час. Среди обязанностей – управление производственными линиями и контроль параметров пленки. График 4/2 посменно. Устроиться может мужчина или женщина, работа несложная.

Работа в Польше для украинцев/Фото: gremi-personal

В городе Илава есть вакансия упаковщика колбасных изделий. Зарплата от 1 030 до 1 600 долларов в месяц, ставка – 19 злотых в час. В обязанности входит упаковывать готовые колбасные изделия, котлеты, полуфабрикаты, помогать в обслуживании машин, порционно фасовать изделия, упаковывать продукцию в коробки для отправки, стикеровать упакованную продукцию, контролировать качество. Работнику также предоставляют место проживания.

Работа в Польше для украинцев/Фото: gremi-personal

Зарплату до 1 800 долларов предлагают украинцам на мясном производстве в Верушуве. На работу тоже могут взять студента. Ставка 28-33,5 злотых в час. Среди обязанностей – разборка свинины, работа с ножом, очистка мяса, извлечение замороженной нарезки из контейнеров и упаковка готовой продукции. Работодатель отмечает, что убоя на производстве нет.

Работа в Польше для украинцев/Фото: gremi-personal

Еще одна вакансия – на производстве компонентов к дисплеям телевизоров в городе Млава. Зарплата 800-1 200 долларов в месяц, ставка – 18,5 злотых в час. Работник должен заниматься комплектацией и поставкой компонентов телевизора на монтажную линию, укладкой материала на производственной линии и монтажом электрических соединений дисплея, визуальным контролем продукции, контролем монтажа, детальной проверкой изготовленных деталей телевизора и упаковкой продукта.

Работа в Польше для украинцев/Фото: gremi-personal

Также есть вакансии разнорабочих, шлифовщиков, сварщиков, рабочих на производство и упаковку полуфабрикатов, пластиковых профилей, сортировки посылок, операторов погрузчика, рабочих в прачечную и многие другие.

Относительно работы в Варшаве, на сайте по поиску работы есть вакансии мастера маникюра (4 500-8 000 злотых в месяц), упаковщика брендовой одежды на склад (4 000-7 000 злотых в месяц), водителя (6 540-8 730 злотых на месяц) месяц), строителя (21-24 злотых в час). Устроиться могут украинцы без опыта работы и знания польского языка.

Работа в Польше/Фото: razem.work

Тем временем, в Киеве, по состоянию на июль 2023 года, в среднем рабочим платят 20 000 гривен в месяц. Больше получают специалисты IT-сферы, однако высокие зарплаты также предлагают инженерам по коммуникациям, ортодонтам, руководителям по недвижимости, директорам по маркетингу и ортопедам.

Меньше всего получают вахтеры, санитарки, уборщицы, ассистенты ветеринарных врачей, горничные, охранники и кассиры – от 7 до 14,5 тыс. грн.

Работа в Польше для украинцев: какую работу можно найти и как женщины заполняют "мужские" вакансии

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