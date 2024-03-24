Работа в Украине: какие вакансии чаще всего предлагают и сколько платят

В Украине предложений по работе ощутимо стало больше, даже возник дефицит кадров.

Об этом сказала в интервью "Интерфакс-Украина" директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, ежедневно актуальны примерно 50 тысяч вакансий. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Жовтяк отметила, что в настоящее время некоторые специалисты могут не беспокоиться по поводу поиска работы, поскольку для них хватает вакансий. Речь идет прежде всего о:

продавцах

бухгалтерах

водителях

медиках

грузчиках

поварах

учителях

воспитателях

автослесарях

психологах

токарях

швеях

электромонтерах

фармацевтах

Работодатели также активно ищут строителей, но с этим есть определенные проблемы: многие мужчины уехали или попали под мобилизацию, поэтому спрос превышает предложение. Уже ощущается нехватка кадров, и в ближайшее время проблема усугубится.

Что касается зарплат, то средний размер выплат в вакансиях, предложенных на Едином портале, составляет 19 тысяч гривен.

"Однако есть предложения для швей, которым готовы платить 45 100 гривен, для водителей — 50 тысяч гривен", — сказала Юлия Жовтяк.

Ранее в Гоструде сообщили, что украинские работодатели должны снова индексировать зарплаты своим сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции.

Кроме того, в Украине планируется повышение пенсий. Увеличение планируется уже с первых дней весны и всего коснется 10 миллионов украинцев.

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