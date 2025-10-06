ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
543
Время на прочтение
1 мин

Работа в Украине: кого ищут работодатели и сколько готовы платить

Специалисты строительной отрасли и дальнобойщики возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Работодатели ждут ухудшение ситуации с кадрами

Работодатели ждут ухудшение ситуации с кадрами / © pexels.com

Сейчас в Украине самый дефицит рабочие профессии — продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров и барист. Здесь медианные зарплаты составляют 42-55 тысяч гривен.

Об этом пишет Оbozrevatel.com со ссылкой на исследование рынка от OLX.

Среди лидеров по количеству вакансий следующие позиции: продавец, водитель, разнорабочий, служба в силах обороны, грузчик, повар, продавец-консультант, бариста.

В то же время среди профессий, которые собирают больше отзывов на одно объявление, лидируют те, что связаны с начальной карьерой или дистанционной работой: менеджер интернет-магазина, упаковщик, оператор чата, вакансии для студентов и начала карьеры, разнорабочий, сторож, оператор ПК.

По данным платформы, в августе 2025 года самые высокие медиа зарплаты получали фасадщики и штукатуры — 55 тысяч гривен. Чуть более низкий уровень доходов, около 50 тысяч гривен, имели дальнобойщики, каменщики и рихтовщики.

В диапазоне от 42 до 46 тысяч гривен зарплаты плиточников, прорабов, маляров, риелторов, автомаляров и строителей.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года самый высокий уровень медианной заработной платы зафиксирован у представителей рабочих специальностей.

В 2025 году на украинском рынке труда работодатели стали гораздо активнее искать специалистов, чем сами работники готовы предлагать свои услуги. В Государственной службе занятости назвали те профессии, где это больше всего ощущается.

Дата публикации
Количество просмотров
543
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie