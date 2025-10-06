Работа в Украине: кого ищут работодатели и сколько готовы платить

Работодатели ждут ухудшение ситуации с кадрами / © pexels.com

Реклама

Сейчас в Украине самый дефицит рабочие профессии — продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров и барист. Здесь медианные зарплаты составляют 42-55 тысяч гривен.

Об этом пишет Оbozrevatel.com со ссылкой на исследование рынка от OLX.

Среди лидеров по количеству вакансий следующие позиции: продавец, водитель, разнорабочий, служба в силах обороны, грузчик, повар, продавец-консультант, бариста.

Реклама

В то же время среди профессий, которые собирают больше отзывов на одно объявление, лидируют те, что связаны с начальной карьерой или дистанционной работой: менеджер интернет-магазина, упаковщик, оператор чата, вакансии для студентов и начала карьеры, разнорабочий, сторож, оператор ПК.

По данным платформы, в августе 2025 года самые высокие медиа зарплаты получали фасадщики и штукатуры — 55 тысяч гривен. Чуть более низкий уровень доходов, около 50 тысяч гривен, имели дальнобойщики, каменщики и рихтовщики.

В диапазоне от 42 до 46 тысяч гривен зарплаты плиточников, прорабов, маляров, риелторов, автомаляров и строителей.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года самый высокий уровень медианной заработной платы зафиксирован у представителей рабочих специальностей.

Реклама

В 2025 году на украинском рынке труда работодатели стали гораздо активнее искать специалистов, чем сами работники готовы предлагать свои услуги. В Государственной службе занятости назвали те профессии, где это больше всего ощущается.