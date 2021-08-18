Работа за границей: куда едут украинцы и какой заработок им предлагают

Работа за границей: куда едут украинцы и какой заработок им предлагают

За рубежом больше всего нужны сварщики, механики и слесари.

Ежегодно от двух до трех миллионов украинцев выезжают на работу за границу. Такие цифры привел вицепремьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

По данным кадрового портала grc.ua, большинство трудовых мигрантов ищут работу в профессиональной сфере "Рабочий персонал".

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Речь идет о разнорабочих, работниках на фермах, промышленных предприятиях, строительстве. Отмечается, что работодатели чаще всего ищут квалифицированный рабочий персонал с опытом работы, профильным образованием и знанием языка страны. Так, 11% вакансий в категории "Рабочий персонал. Работа за границей" предлагает работу сварщика, 9% — слесарям, 8% — операторам рабочих станков. Только 7% вакансий открыты для разнорабочих.

Основные причины выезда за границу — выше, чем в Украине заработок, невозможность найти работу в Украине, желание изменить материальное положение в семье.

Чаще всего рабочий персонал из Украины ищут работодатели из Польши (44% всех актуальных вакансий категории), Литвы (15%), Словакии (11%), Германии (7%), Латвии (7%) и Финляндии (7%).

Заработная плата зависит от квалификации персонала и страны. Кроме этого, зарубежные работодатели гарантируют страхования, официально трудоустраивают и часто обеспечивают жильем (77% всех актуальных вакансий), питанием (62%) и спецодеждой (61%).

Компенсация может колебаться от 31 тыс грн (предложения для разнорабочих на строительстве в Литве, опыт работы и знание языка не требуется) до 100 тыс. Грн (вакансия автомеханика в японском городе Фуццу, обязательно — наличие сертификата, подтверждающего опыт работы, знание английского языка и наличие японского водительского удостоверения).

Самые высокие заработные платы для рабочих предлагают в Финляндии — оклад от 94 тыс. Грн. Требуются рабочие с опытом работы от 2-3 лет, с сертификатами, подтверждающими квалификацию, знанием основ английского языка. Работа вахтовым методом — минимум 9-10 месяцев. В Германии предлагают зарплату от 58 тыс. Грн, в Польше — от 46 тыс. Грн. Важное преимущество работы в Польше сейчас то, что кроме оклада, польские работодатели часто предлагают компенсацию работникам из Украины на отбывания двухнедельного карантина и на тесты на коронавирус. Кроме этого, обещают бесплатную вакцинацию.

Как сообщалось, официальные данные Государственной службы занятости Украины свидетельствуют, что самой популярной страной для трудоустройства среди украинский в 2020 году стал Кипр. Там в прошлом году официально трудоустроились более 12000 Украинский. Чаще всего работу на Кипре предлагают специалистам по IT-индустрии (53% всех вакансий региона). Ищут квалифицированных разработчиков и инженеров, нужны Java-разработчики и DevOps-специалисты.

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