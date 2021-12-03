Работа за границей: стало известно, сколько украинцев в этом году уехали на заработки

В 2021 году украинских заробитчан стало на 11% больше, чем два года назад.
В этом году более одного миллиона 160 тысяч украинцев уехали на заработки за границу. Это на 11% больше, чем два года назад. Но только 9% опрошенных внешних трудовых мигрантов хотят уехать из Украины навсегда. Такие результаты обнародовала представительница Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 3 декабря.
Так, по ее данным, больше всего желающих уезжают из Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Херсонской и Львовской областей. В то же время, не хотели бы работать за заграницей жители Киевской области.
В частности, неофициально украинцев работает за границей примерно 42%, в 2019 году таких было 30%.
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