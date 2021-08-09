Работа за рубежом: куда чаще всего уезжают украинские врачи и медсестры

Работа за рубежом: куда чаще всего уезжают украинские врачи и медсестры

Специалисты прогнозируют усиление трудовой миграции украинских врачей.

Медики входят в ТОП-3 самых востребованных работодателями специалистов в июле 2021 года – по сравнению с июлем, рост потребности в квалифицированном медицинском персонале составил 1.7%.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Оклады категории продолжают уменьшаться - средняя компенсация для специалистов проф.сферы "Медицина, фармацевтика" в июле составила 10.4 тыс. грн против 12.2 тыс. грн в июне.

Неудивительно, что украинские медики открыты к карьерным предложениям работодателей из других стран. Согласно отчету Центра Разумкова "Украина 2020–2021: неопределенные ожидания, неожиданные вызовы", в ближайший год Украину ждет усиление трудовой миграции украинских врачей. Основные причины – низкие заработные платы и отсутствие в бюджете средств на доплаты, связанные с коронавирусом.

25% всех актуальных предложений о работе для квалифицированного медицинского персонала из Украины за рубежом на кадровом портале grc.ua – это предложения о работе в Таджикистане. Там средний оклад – до 35 тыс. грн. Кроиме того, обещают оплату жилья на весь срок контракта, компенсацию переезда и оплату билетов раз в год в Украину и обратно. Ищут специалистов с опытом работы от трех лет и выше. Нужны терапевты, врачи узкой специализации (неврологи, травматологи, хирурги) и средний медицинский персонал.

Еще 17% объявлений о работе – вакансии для врачей, среднего и младшего медперсонала в Германии. Официально трудоустроиться в Германии медикам непросто – необходимо сдать экзамены, подтверждающие уровень владения немецким языком и нострифицировать (подтвердить) диплом. Но даже после подтверждения диплома, иностранец не имеет права работать самостоятельно, для начала он должен отработать ассистентом немецкого коллеги. При этом, уровень заработных плат несопоставим с украинским. К примеру, медицинской сестре предлагают от 2 тыс. евро (около 63 тыс. грн).

Не отстает и Польша (17% вакансий). В прошлом году Сенат Польши принял поправку в закон по борьбе с COVID-19, или так называемый ковидный акт, отменивший обязательную нострификацию дипломов украинских и белорусских врачей. По этой же поправке докторам, которые лечат "ковид", вдвое подняли зарплаты. Вместе с надбавками выходит около 12-15 тысяч злотых (около 80-100 тысяч гривен). Некоторые клиники предлагают украинским врачам оплату жилья в течение первых 1-2 месяцев, помощь с оформлением документов для семьи или возмещение расходов на переезд. Но, эта заработная плата возможна только для высокопрофессиональных врачей, свободно владеющих польским языком. Без подтвержденного знания языка, наши медики могут рассчитывать на 30-45 тыс. грн (после налогов).

Активно переманивают украинских медицинских работников Сербия (17% всех актуальных предложений о работе для украинских медиков за рубежом), Армения (8%), Вьетнам (8%) и Боливия (8%). Есть вакансии для медиков в Чехии, Венгрии, Словакии и Великобритании, но их значительно меньше.

Чаще всего предлагают работу врачам (33% всех актуальных вакансий для медицинских работников, ищущих работу за границей), торговым представителям фарм. компаний (25% всех актуальных вакансий, обязательно – подтвержденный диплом врача, не менее трех лет опыта, подтвержденное дипломами или сертификатами знание минимум двух языков – английского и страны, в которую уезжает кандидат), медсестрам (12%), фармацевтам (12%) и инженерам медицинского оборудования (8%).

Как сообщалось, в июле 5% всех вакансий в сфере IT/телеком предлагали работу за рубежом. В мае-июне таких вакансий было чуть меньше — 3,2% от общего числа всех актуальных вакансий категории. Отмечается, что большинство работодателей, которые предлагают украинским айтишникам работу за рубежом, это компании-аутсорсеры, которые отдаленно работают с иностранными заказчиками (49% объявлений) или рекрутеры, которые ищут специалистов по заказу иностранных компаний (32%). Но, есть и прямые запросы на релокейт от международных компаний.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку