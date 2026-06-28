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Работали без оформления?: украинцам объяснили, как вернуть утраченный стаж
Если работодатель не заключил трудовой договор и не платил ЕСВ, стаж можно вернуть. Юристы объяснили алгоритм действий.
В Украине многие сталкиваются с ситуацией, когда работодатель фактически допускает их к работе, но не оформляет официальные трудовые отношения. В таком случае работник рискует потерять страховой стаж, право на больничные, отпуск и будущую пенсию.
Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета сообщила об этом.
Закон предусматривает механизм, позволяющий подтвердить период работы и отнести его к стажу даже в случае отсутствия трудового договора.
Можно ли получить стаж за неофициальную работу
Да, работник может добиться признания факта трудовых отношений через суд.
Согласно статье 232 Кодекса законов о труде Украины, человек имеет право обратиться с иском о:
установление факта трудовых отношений;
определение периода фактической работы;
обязательство работодателя официально оформить работника.
То есть, даже если человек работал год или более без договора, этот период можно подтвердить в судебном порядке.
Что происходит после решения суда
Если суд установит, что трудовые отношения действительно существовали, работодателя могут обязать:
оформить трудовые отношения;
внести соответствующие записи в трудовую книжку и кадровые документы;
начислить заработную плату в соответствии с законодательством;
уплатить необходимые налоги;
уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за весь период работы.
Именно уплата ЕСВ является основанием для отнесения периода в страховой стаж.
Может ли Гоструду самостоятельно вернуть стаж
Инспекция труда не имеет полномочий устанавливать юридический факт трудовых отношений.
Гоструда может провести проверку работодателя, зафиксировать нарушения, выдать предписание по их устранению и наложить штраф.
Однако инспекция не может официально подтвердить, что человек работал в конкретный период, внести записи о работе, обязать работодателя уплатить ЕСВ за работника, а также автоматически восстановить страховой стаж.
Почему обращение в суд является главным путем
Именно суд имеет право независимо от позиции работодателя установить факт трудовых отношений и принять решение, обязательное к исполнению.
В случае положительного решения, работник может восстановить не только стаж, но и другие трудовые права.
Даже после года и свыше такого периода неофициальной работы человек не обязательно теряет этот период. Главное иметь доказательства фактического выполнения работы и обратиться в суд для официального подтверждения.