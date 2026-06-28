Работали без оформления?: украинцам объяснили, как вернуть утраченный стаж

Отсутствие трудового договора не всегда означает утрату стажа

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В Украине многие сталкиваются с ситуацией, когда работодатель фактически допускает их к работе, но не оформляет официальные трудовые отношения. В таком случае работник рискует потерять страховой стаж, право на больничные, отпуск и будущую пенсию.

Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета сообщила об этом.

Закон предусматривает механизм, позволяющий подтвердить период работы и отнести его к стажу даже в случае отсутствия трудового договора.

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Можно ли получить стаж за неофициальную работу

Да, работник может добиться признания факта трудовых отношений через суд.

Согласно статье 232 Кодекса законов о труде Украины, человек имеет право обратиться с иском о:

установление факта трудовых отношений;

определение периода фактической работы;

обязательство работодателя официально оформить работника.

То есть, даже если человек работал год или более без договора, этот период можно подтвердить в судебном порядке.

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Что происходит после решения суда

Если суд установит, что трудовые отношения действительно существовали, работодателя могут обязать:

оформить трудовые отношения;

внести соответствующие записи в трудовую книжку и кадровые документы;

начислить заработную плату в соответствии с законодательством;

уплатить необходимые налоги;

уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за весь период работы.

Именно уплата ЕСВ является основанием для отнесения периода в страховой стаж.

Может ли Гоструду самостоятельно вернуть стаж

Инспекция труда не имеет полномочий устанавливать юридический факт трудовых отношений.

Гоструда может провести проверку работодателя, зафиксировать нарушения, выдать предписание по их устранению и наложить штраф.

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Однако инспекция не может официально подтвердить, что человек работал в конкретный период, внести записи о работе, обязать работодателя уплатить ЕСВ за работника, а также автоматически восстановить страховой стаж.

Почему обращение в суд является главным путем

Именно суд имеет право независимо от позиции работодателя установить факт трудовых отношений и принять решение, обязательное к исполнению.

В случае положительного решения, работник может восстановить не только стаж, но и другие трудовые права.

Даже после года и свыше такого периода неофициальной работы человек не обязательно теряет этот период. Главное иметь доказательства фактического выполнения работы и обратиться в суд для официального подтверждения.

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