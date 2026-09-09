Работать будет некому?: Украину ожидает невиданный дефицит рабочих рук

Работники на предприятии / © ТСН

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Массовый выезд украинцев за границу из-за войны повлек за собой острый дефицит кадров во многих сферах. Эксперты предупреждают, что после завершения боевых действий и начала экономического возобновления проблема нехватки работников только обострится.

Об этом рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк, сообщает «РБК-Украина».

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Дефицит работников в Украине

В Украине наблюдается дефицит рабочей силы в сравнении с довоенным периодом. Как отметил эксперт, во многих отраслях не хватает специалистов, в том числе из-за того, что значительная часть украинцев до сих пор находится за границей.

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После окончания войны потребность в работниках, вероятно, будет расти еще больше, поскольку страна потребует значительных человеческих ресурсов для восстановления экономики.

«Очень надеюсь, что в процессе нашего послевоенного возрождения обещанные странами-партнерами инвестиции будут. Тогда будет еще сильнее увеличение потребности в рабочей силе, мы будем нуждаться в еще большем количестве людей», — отметил Позняк.

Следовательно, дефицит кадров может стать еще более острым в период активного послевоенного восстановления Украины.

Сколько украинцев вернется из-за границы?

В то же время, по словам эксперта, продолжительность войны оказывает непосредственное влияние на готовность украинцев возвращаться из-за границы.

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«Чем дольше будет продолжаться война, тем меньшая доля наших граждан решит возвращаться», — сказал Позняк.

Это может усугубить демографические проблемы и усложнить ситуацию с нехваткой работников.

Как Украине преодолеть дефицит рабочей силы?

Позняк назвал три основных направления, которые могут помочь Украине преодолеть дефицит рабочей силы:

повышение производительности труда,

привлечения к рынку труда граждан, которые пока не работают по разным причинам,

привлечение трудовых мигрантов.

По мнению эксперта, комплексное применение этих мер может помочь Украине справиться с предстоящими вызовами на рынке труда.

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К слову, за год зарплаты в Украине в вакансиях выросли на 17-20%, поскольку из-за войны, миграции и демографического кризиса рынок труда сократился с 16 до 10 млн человек, а на одного работника теперь приходится один пенсионер. Острый дефицит наблюдается среди инженеров, строителей, технических и рабочих кадров, которые будут критически важными для восстановления страны.

Заметим, по словам директора Института демографии Эллы Либановой, население Украины будет неизбежно сокращаться при любых сценариях, поэтому государство должно сосредоточиться на повышении качества человеческого капитала вместо количества.

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