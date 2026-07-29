Работать на себе без ФЛП станет законно: какую идею предлагают в Раде

В Раде хотят легализовать заработок без ФЛП / © Unsplash

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может коренным образом изменить правила игры для украинцев, зарабатывающих подработками или микробизнесом. Документ предлагает ввести новый добровольный налоговый режим для домохозяйств.

Об этом стало известно из законопроекта №15449.

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Зарабатывать без ФЛП и платить 5% налога: в Раде предлагают легализовать доходы домохозяйств

Если инициативу поддержат, репетиторы, мастера по ремонту, кулинары, готовящие на заказ, или те, кто продает овощи или домашний сыр, смогут работать легально без регистрации ФЛП и выхода из правового поля.

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В основу проекта заложена европейская модель налогообложения, где базовой социально-экономической единицей становится семья. Авторы предлагают рассчитывать итоговый налог не только на доходы человека, но и с учетом состава семьи и количества людей на содержании.

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