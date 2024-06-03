"Работайте до последнего и откладывайте": в Минсоцполитики дали неутешительный прогноз по пенсиям

В Кабмине посоветовали украинцам работать "до последнего", чтобы обеспечить себя в старости.

В Минсоцполитики посоветовали украинцам "работать до последнего", сколько смогут, потому что государственные пенсионные выплаты будут небольшими.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире "Эспрессо".

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По словам заместителя министра, государство будет платить пожилым людям пенсию, но выплаты будут небольшими.

"Солидарные пенсии будут. Но солидарные пенсии, как правило, в европейских странах – это минимальная гарантия", – пояснила Марчак.

Она советует людям, кто хочет получать высокую пенсию, копить для этого деньги в течение жизни. Марчак напомнила, что в США солидарных пенсий вообще нет: там граждане самостоятельно отвечают за то, какой размер пенсии у них будет и сколько копят для старости.

"В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть… Кроме того, нам нужно начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера. И дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться", – сказала заместитель министра.

Поэтому она рекомендует украинцам начинать откладывать дополнительные средства для пенсии на свой собственный "пенсионный счет".

"Украина должна быть страной активного долголетия. Мы должны быть заинтересованы и способны работать так долго, как сможем, а выходить на пенсию тогда, когда действительно физически не способны себя обеспечивать", – подытожила Дарья Марчак.

Раньше мы писали, как рассчитать пенсию и какие выплаты будут при минимальной зарплате.

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