Работающие пенсионеры в Украине: кто имеет право на выплаты, а кому их могут приостановить

Пенсионер / фото иллюстративное

Реклама

Многие украинцы и после выхода на пенсию не оставляют работу. На это есть разные причины: кому-то не хватает денег, кто-то хочет оставаться активным. Но в таком случае стоит хорошо взвесить, есть ли вообще смысл работать, когда уже получаешь пенсию, и как это может сказаться на размере самих выплат.

Об этом пишет УНИАН.

Кому можно официально работать на пенсии

Действующее законодательство, в частности Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», официально позволяет украинцам работать после выхода на заслуженный отдых.

Реклама

Согласно документу, обычная пенсия по возрасту начисляется независимо от того, продолжает ли человек трудовую деятельность, поэтому выплаты будут поступать в полном объеме даже при условии официального трудоустройства.

В то же время существуют определенные ограничения для получателей специальных выплат, в частности для бывших госслужащих. Если такое лицо решит вернуться на государственную службу или займет аналогичную должность, порядок начисления и размер его пенсии могут быть изменены согласно отдельным нормам закона.

Разрешено ли в Украине пенсионерам работать и одновременно получать выплаты

Кроме права на труд, пенсионерам важно помнить и о своих обязательствах перед государством. В частности, в случае трудоустройства или увольнения необходимо обязательно уведомить об этом Пенсионный фонд в течение десяти дней.

Как объясняют в ПФУ, это нужно для точного учета данных и правильного расчета размера выплат. Если же такая информация не будет предоставлена своевременно или будет намеренно скрыта, это может привести к начислению выплат без законных оснований. В подобных случаях эти суммы могут быть признаны некорректными и будут подлежать возврату.

Реклама

Следовательно, тогда как обычная пенсия по возрасту выплачивается работающим гражданам без ограничений, начисление специальных выплат в таких случаях может быть прекращено.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

В Украине действующим законодательством предусмотрены специальные доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан — в частности по возрасту, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. При этом некоторые из этих надбавок не начисляются автоматически, поэтому пенсионерам часто приходится самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с пакетом необходимых документов.

Также отдельные работники бюджетной сферы в Украине имеют право на единовременное пособие при выходе на пенсию в размере десяти месячных пенсионных выплат — при условии наличия необходимого страхового стажа (не менее 35 лет для мужчин и 30 для женщин) и работы на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Как пояснили в Пенсионном фонде, такая выплата не облагается налогами, финансируется из госбюджета и назначается тем, кто ранее не получал ни одного вида пенсии.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров