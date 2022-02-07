Заробитчане перевели рекордное количество денег в Украину: сколько поступило

Это и официальные, и неофициальные переводы.

В течение прошлого года украинские заробитчане перечислили из-за границы рекордные 15,026 млрд долларов.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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Отмечается, что эта сумма средств выше 2018 года. Речь идет и об официальных, и о неофициальных денежных переводах.

В прошлом году через официальные каналы из-за границы поступило 8,14 млрд долларов. Неофициально – 6,89 млрд долларов. К слову, в 2021-м показатели были значительно меньше: составляли 7,41 и 4,57 млрд. Таким образом в 2021-м мигранты перечислили на 25,4% больше средств, чем в 2020 году ранее.

Объем частных переводов превысил прогнозы НБУ. По состоянию на июль 2021 года их оценивали в 13,3 млрд долларов.

Как сообщалось, в Украине средняя зарплата штатных работников за прошлый год выросла на 20,9% и составляет 14 014 гривен. По данным статистического ведомства, самые высокие зарплаты получают работники авиационного транспорта. Их заработная плата за год выросла на 31,5% и составляет 28506 гривен.

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