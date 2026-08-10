Работодатели вынуждены поднимать зарплаты: кого больше всего не хватает на рынке труда в Украине

Из-за кадрового кризиса в Украине выросли зарплаты в ключевых отраслях экономики / © Credits

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За последний год зарплаты в вакансиях на ведущих порталах по трудоустройству выросли на 17-20%.

Об этом в эфире программы «Ранок вдома» сообщила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

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По ее словам, дефицит таких кадров в Украине наблюдается уже более десяти лет, однако война, миграция и демографические изменения сделали ситуацию гораздо острее.

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Особенно сложно работодателям найти инженеров, строителей, технических работников и рабочих профессий. Именно эти специалисты будут одними из самых востребованных в ближайшие годы, ведь в восстановлении страны потребуется огромное количество людей, способных работать в производстве, строительстве, энергетике, транспорте и других критически важных сферах.

Эксперт связывает часть проблемы с тем, как молодые люди выбирают будущую профессию. По ее словам, украинская система профориентации не успевает за реальными потребностями экономики.

«Наш рынок труда с 16 млн сократился до 10 и у нас теперь на одного работающего приходится один пенсионер. А дальше будет хуже, потому что рождаемость падает, и мы стареем», — сказала она.

Напомним, Государственная служба занятости назвала наиболее непопулярные профессии в Украине, на которые за первые полгода 2026-го работодатели не получили ни одного отклика от кандидатов.

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Между тем, в Украине зарегистрировали петицию о четырехдневной рабочей неделе без потери зарплаты, но HR-эксперты считают эту идею нереалистичной из-за войны, дефицита кадров и потребности государства в максимальной экономической отдаче. По их мнению, внедрение такой модели требует значительных финансовых и законодательных изменений, что в условиях, когда все ресурсы брошены на оборону, практически невозможно.

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