Рада изменила налог на посылки из-за границы: во сколько обойдется заграничный шоппинг

Рада изменила налог на посылки из-за границы: во сколько обойдется заграничный шоппинг

Введение обязательной идентификации получателей пересылок по паспорту или идентификационному коду не оставили в окончательной редакции документа.

Верховная Рада поддержала законы, которыми увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы со 100 евро до 150 евро.

Во время заседания во вторник, 25 января, изменения в Таможенный кодекс (№4279) поддержали 237 народных депутатов, в Налоговый (№4278) – 274 нардепа, пишет "Экономическая правда"

Так, законы, прежде всего, увеличивают лимит налогообложения пересылок, фактурная стоимость которых не превышает 150 евро.

Изменения будут касаться и взимания налога на добавленную стоимость – для физлиц налогооблагаемой базой является kише часть их фактурной стоимости, превышающая 150 евро.

Кроме того, законом запрещается пересылать алкогольные напитки и табачные изделия, независимо от их стоимости.

Также законы вводят электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений, устанавливается возможность отсрочки уплаты налога в течение 30 дней с даты оформления временного реестра.

В то же время, введение обязательной идентификации получателей пересылок по паспорту или идентификационному коду не оставили в окончательной редакции документа.

О том, что нового подготовила "Укрпочта" жителям страны и что изменится в предоставлении почтовых услуг с 1 января 2022 года, говорится в материале ТСН.ua.

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