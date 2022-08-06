Рада может ввести налог на покупку валюты: в НБУ оценили, как это повлияет на инфляцию

В результате введения в Украине налога в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг инфляция вырастет примерно на один процентный пункт.

В то же время внедрение дополнительного налогообложения будет снижать давление на обменный курс.

Об этом сообщили в НБУ, пишет "Экономическая правда".

В фингеруляторе отметили, что в своем последнем инфляционном отчете уже учли введение налога на импорт. Так что, если Верховная Рада утвердит идею с налогом, прогноз по инфляции на 2022 год пересматривать не придется. Он останется на уровне 31%.

"С одной стороны, внедрение дополнительного налогообложения будет увеличивать импортируемую инфляцию, но с другой – снижать давление на обменный курс. Учтенный в прогнозах эффект на рост инфляции будет составлять около 1 п. п.", – говорится в информации от Нацбанка.

Там также ожидают, что дополнительный налог на импортные операции поспособствует уравновешению спроса и предложения на валютном рынке, позволит экономить золотовалютные резервы и положительно повлияет на ожидания курса валют граждан и бизнеса.

"Соответственно, дополнительное обложение импорта является одним из элементов обеспечения курсовой устойчивости в условиях военного времени", — отметили в НБУ.

Накануне нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается налог в 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

Напомним, в Украине в ближайшее время будут продавать валюту в обменниках по новым правилам.

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