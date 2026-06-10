Рада одобрила повышение зарплат — кто и когда получит более высокие оклады в Украине

Обновление системы денежного довольствия / © УНИАН

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Верховная Рада Украины поддержала законопроект №6506-1, предусматривающий обновление системы денежного довольствия работников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом идет речь на портале Верховной Рады.

За документ проголосовали 269 народных депутатов.

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Новые правила оплаты труда вступят в силу с 1 января 2027 года, если закон подпишут глава парламента и президент Украины.

Что изменится для полицейских

Законопроект вносит изменения в статью 94 Закона Украины «О Национальной полиции» и впервые устанавливает четкие критерии формирования денежного обеспечения правоохранителей.

В частности, должностной оклад полицейского не может быть меньше 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн, что соответствует минимальному окладу на уровне 33 280 грн.

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Для сравнения, сейчас базовые должностные оклады многих работников полиции находятся в пределах от 18 до 26 тыс. грн без учета дополнительных выплат.

Для отдельных категорий стражей порядка рост может составлять от 20% до 50%.

Пересмотрят доплаты за выслугу лет

Документ также предусматривает обновление системы надбавок за стаж службы.

Размер доплаты будет зависеть от выслуги лет и будет колебаться от 1664 грн для сотрудников со стажем от одного до двух лет до 16 640 грн для тех, кто имеет более 25 лет службы.

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Кроме выслуги лет, на уровень денежного довольствия будут влиять специальное звание, условия службы, уровень ответственности и другие предусмотренные законодательством факторы.

Что известно о выплатах во время войны

Работники Нацполиции во время военного положения получают дополнительные выплаты в зависимости от характера выполняемых задач.

Для сотрудников, работающих в тылу, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 10 тыс. грн, а для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий — до 30 тыс. грн.

Новый закон не отменяет существующие механизмы дополнительного стимулирования, однако упорядочивает базовую систему денежного довольствия.

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Глава парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас заявил, что принятое решение является важным шагом для повышения социальной защиты работников полиции и спасательных служб.

По его словам, государство должно обеспечить достойный уровень оплаты труда людям, которые ежедневно работают в сложных условиях и выполняют задачи по защите граждан.

Напомним, в Украине владельцы квартир, домов и другой недвижимости платят налог на недвижимое имущество.

Также говорилось, что некоторые украинцы могут потерять льготы. Речь идет о субсидии. Ее продлят не всем. Есть категории украинцев, которым нужно подать новое заявление.

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