- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 2 мин
Рада освободила от уплаты комуслуг часть украинцев: новый закон
Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, больше не будут платить счета за услуги, которыми не могут пользоваться.
Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает владельцев поврежденного и уничтоженного войной жилья от начисления коммунальных платежей. Новые нормы будут действовать во время военного положения и год после его завершения.
Об этом сообщается на сайте парламента.
25 марта Верховная Рада приняла закон (№13155), который регулирует начисление платы за комуслуги, а также учет ущерба в случае повреждения или уничтожения недвижимости.
Документ определяет правила начисления коммунальных платежей в ситуациях, когда жилье пострадало из-за боевых действий, терактов или диверсий, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.
Закон, который освобождает от оплаты комуслуг — подробности
В частности, закон предусматривает:
прекращение начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или разрушен и не пригоден для использования;
освобождение владельцев такого жилья от оплаты отдельных комуслуг на период, когда объект фактически непригоден для проживания;
установление механизма учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате войны;
урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращения начислений.
Эти нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще в течение года после его завершения или отмены.
Ожидается, что принятие закона поможет:
восстановить справедливость для граждан, чье жилье пострадало из-за войны;
избежать безосновательных начислений за разрушенные или непригодные к проживанию объекты;
упорядочить систему фиксации убытков, что станет основой для будущих программ восстановления и компенсаций.
Реализация этого закона должна усилить защиту прав людей и усовершенствовать регулирование в сфере комуслуг в условиях военного положения.
К слову, некоторые пенсионеры в селах могут получить 100% льготу на коммуналку и топливо, если имеют три года стажа на соответствующих должностях. Это касается педагогов, медиков, фармацевтов, специалистов по защите растений и работников культуры, которые работали по специальности на момент выхода на пенсию. Главное условие — средний доход на члена семьи не должен превышать 4 240 грн.