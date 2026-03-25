Рада освободила от уплаты комуслуг часть украинцев: новый закон

Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает владельцев поврежденного и уничтоженного войной жилья от начисления коммунальных платежей. Новые нормы будут действовать во время военного положения и год после его завершения.

Об этом сообщается на сайте парламента.

25 марта Верховная Рада приняла закон (№13155), который регулирует начисление платы за комуслуги, а также учет ущерба в случае повреждения или уничтожения недвижимости.

Документ определяет правила начисления коммунальных платежей в ситуациях, когда жилье пострадало из-за боевых действий, терактов или диверсий, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Закон, который освобождает от оплаты комуслуг — подробности

В частности, закон предусматривает:

прекращение начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или разрушен и не пригоден для использования;

освобождение владельцев такого жилья от оплаты отдельных комуслуг на период, когда объект фактически непригоден для проживания;

установление механизма учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате войны;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращения начислений.

Эти нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще в течение года после его завершения или отмены.

Ожидается, что принятие закона поможет:

восстановить справедливость для граждан, чье жилье пострадало из-за войны;

избежать безосновательных начислений за разрушенные или непригодные к проживанию объекты;

упорядочить систему фиксации убытков, что станет основой для будущих программ восстановления и компенсаций.

Реализация этого закона должна усилить защиту прав людей и усовершенствовать регулирование в сфере комуслуг в условиях военного положения.

К слову, некоторые пенсионеры в селах могут получить 100% льготу на коммуналку и топливо, если имеют три года стажа на соответствующих должностях. Это касается педагогов, медиков, фармацевтов, специалистов по защите растений и работников культуры, которые работали по специальности на момент выхода на пенсию. Главное условие — средний доход на члена семьи не должен превышать 4 240 грн.