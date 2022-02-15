Рада поддержала ежегодную индексацию пенсий 1 марта: каких категорий граждан это касается

Предусматривается ежегодная индексация пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.

Верховная Рада 15 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий 1 марта назначенных по "специальным" программам. В частности, речь идет о военнослужащих и госслужащих.

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За проголосовали 352 народных депутата.

Следует отметить, что этот закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" (№4668) предусматривает также:

осуществление ежегодной индексации пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях, назначение досрочной пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условиях;

назначение досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность;

увеличение возрастного порога определения ребенка с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;

установление, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет;

устранение разницы в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Напомним, первый шаг к индексации пенсий украинский парламент сделал 9 сентября 2021 года, когда в первом чтении принял соответствующий законопроект.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что в июле 2021 года проведена индексация пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для тех, кто получает пенсию в минимальном размере. В июне перечислили пенсии работающим пенсионерам – повышение получили более 300 тыс. украинцев.

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