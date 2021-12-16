Рада пообещала погасить шахтерам задолженность по зарплате: выделили 2,4 млрд грн

По словам нардепов, объемы задолженности шахтерам до конца 2021 года составят более 2,5 млрд гривен.

Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в госбюджет на 2021 год, чтобы погасить задолженность по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Соответствующее решение на внеочередном пленарном заседании ВР приняли 311 нардепов.

Документ предполагает выделение дополнительных 2,4 млрд гривен на зарплаты работникам государственных шахт.

Нардепы обратили внимание, что сроки выплат зарплат шахтерам постоянно нарушаются. Объемы задолженности на 1 сентября 2021 года составляли 1 млрд 500 млн гривен, а к концу 2021 года будут составлять более 2,5 млрд гривен.

Напомним, что ДТЭК привез в Украину еще 2 партии с углем из Колумбии и США.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада обязала предприятия добывающей отрасли отчитываться по определенным правилам.

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