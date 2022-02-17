Рада приняла закон, который позволит легализацию криптовалюты в Украине

8 февраля 2021 года компания Tesla объявила, что планирует в ближайшем будущем принимать биткоины как плату за свои продукты. / Pexels

Законопороект с дополнениями от президента Зеленского поддержали 272 народных депутата.

В четверг, 17 февраля, Верховная Рада приняла законопроект №3637 о виртуальных активах, который в октябре 2021 года был ветирован президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщили на сайте Рады, за него проголосовали 272 народных депутата.

Законопроект определяет правовой статус виртуальных активов, а также вопросы прав собственности и совершения сделок с виртуальными валютами. Когда закон вступит в силу, криптовалюты в Украине получат юридический статус.

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Этот закон позволит легально обменивать криптовалюту и указывать наличие в налоговых декларациях, а также заниматься блокчейн-бизнесом.

В Украине смогут официально работать международные криптовалютные биржи, однако перед этим им придется зарегистрироваться.

В октябре 2021 года уже принятый Радой законопроект президент Владимир Зеленский отправил на доработку, поскольку в нем не хватало завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации. В частности, не были обеспечены прозрачные и ясные условия для всех участников рынка криптовалют.

Президент также выступил против инициативы создания нового центрального органа исполнительной власти, который бы регулировал правила рынка виртуальных активов из-за большой затратности для бюджета. Зеленский предложил сделать регулятором рынка виртуальных активов Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, а также НБУ.

Напомним, в Киеве была разоблачена преступная группа, которая занималась махинациями под видом инвестирования в криптовалюту.

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