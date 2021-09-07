Рада приняла закон об индустриальных парках: определены льготы для инвесторов и виды деятельности

Рада приняла закон об индустриальных парках: определены льготы для инвесторов и виды деятельности

На развитие индустриальных парков ежегодно будут выделять по меньшей мере 2 млрд гривен из государственного бюджета.

Во вторник, 7 сентября, в Верховной Раде получил поддержку со стороны народных депутатов законопроект об индустриальных парках. Этот документ предусматривает ряд стимулов для привлечения инвестиций.

Как сообщили на официальном сайте ВР, за правки к подготовленному ко второму чтению законопроекту о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках" проголосовали 290 народных избранников.

Согласно этому документу на развитие индустриальных парков в 2022- 2025 годах ежегодно будет выделяться не менее 2 млрд грн бюджетных средств.

Для инициаторов создания таких парков и компаний, которые будут ими управлять, предусмотрено частичные компенсации расходов на подключение и присоединение к электросетям, процентных платежей по кредитам. Также из бюджета частично компенсировать инвестиции в создание производства, осуществленные в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

В парках можно будет заниматься перерабатывающей промышленностью, переработкой отходов (кроме захоронения), научно-технической деятельностью и деятельностью в сфере информации или телекоммуникаций. Запрещено будет производить подакцизную продукцию (кроме автомобилей и других транспортных средств), заниматься игорным бизнесом.

Политику правительства о деятельности индустриальных парков будет регулировать уполномоченный государственный орган, который должен быть создан до 1 января 2025 года.

Напомним, в Кабмине разрабатывают несколько программ, которые должны ускорить рост средней зарплаты в регионах, реформу децентрализации и улучшения инфраструктуры. Это должно уменьшить количество украинских заробитчан за рубежом.

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