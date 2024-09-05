Рада приняла законопроект о приватизации госбанков: что теперь изменится

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11474 об особенностях приватизации государственных банков. Документ поддержали 249 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", – написал он.

29 августа парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков в первом чтении.

В частности, законопроект предусматривает:

расширение круга потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство

разрешение продажи какой-либо доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе)

повышение требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам

привлечение международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи

обновление правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка

требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками

предотвращение негативного влияния на процедуру продаж (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров

Ранее стало известно, что в Украине состоится приватизация "Сенс банка" и "Укргазбанка", которые являются системно важными государственными банками.

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