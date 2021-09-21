Рада рассматривает законопроект о Бюджете-2022: основные цифры

Еще 15 сентября Кабмин согласовал проект бюджета на 2022 год.

Во вторник, 21 сентября, правительство предсталяет проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год в Верховной Раде.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины 21 сентября 2021 года.

Основные цифры Государственного бюджета-2022:

рост экономики на 3,8%;

инфляция на уровне 6,2%;

курс доллара США — 28,6 грн за доллар.

Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн гривен, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.

В частности:

медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн;

образовательная сфера — 185,6 млрд грн;

бюджет Пенсионного фонда — 531 млрд грн;

социальная защиту и обеспечение — 320,1 млрд грн;

культура и искусство — 13,5 млрд грн.

В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

с 1 января — 2 393 грн;

с 1 июля — 2 508 грн;

с 1 декабря — 2 589 грн.

Предлагают минимальную заработную плату в месячном размере:

с 1 января — 6 500 грн;

с 1 октября — 6 700 грн.

Среднемесячная зарплата должна составить 15 258 гривен. Расходы по государственному долгу в следующем году планируются на уровне 574,7 млрд грн.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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