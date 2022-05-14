Ракетные удары по Львовщине: глава ОВА рассказал о сумме ущерба, которую нанесла Россия

Во Львовской области подсчитали ущерб из-за ракетных ударов российских оккупантов по объектам инфраструктуры.
По предварительным данным, это – 1,5 миллиарда долларов. Некоторые объекты инфраструктуры не удастся быстро восстановить.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Глава Львовской ОВА отметил, что наиболее сложные объекты для восстановления – это электрические подстанции, поскольку поставка компонентов длительная и может занять даже до полугода. Он также добавил, что материальные потери не столь важны, как человеческие, поскольку это можно восстановить, а жизнь людей уже не вернуть.
"Человеческие жертвы – это самое болезненное в этой войне. Все остальное мы отстроим и восстановим", — подчеркнул Козицкий.
Руководитель Львовской области призвал не игнорировать воздушные тревоги и отметил, что в области есть 130 тыс. укрытий. Также он добавил, что с начала войны СБУ во Львовской области проверила 5 тысяч человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности.
Напомним, в пятницу, 13 мая, российские хакеры атаковали интернет-сети и сервисы городского совета Львова.
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