Ранее покупали без раздумий: популярный продукт в Украине стремительно подорожает

Рыба

В Украине прогнозируется существенное удорожание рыбы и морепродуктов. Эксперты рынка предупреждают, что в 2026 году на стоимость повлияет целый комплекс негативных факторов, которые «давят» на производителей.

Об этом рассказала совладелица рыбного хозяйства Черкасской области Анна Сунько для Новости.LIVE.

Главным драйвером роста цен остается высокая себестоимость продукции. Сунько объясняет, что ситуацию усложняют постоянные обстрелы и нестабильное энергоснабжение. Рыбным хозяйствам приходится тратить значительные средства на горючее для генераторов, чтобы обеспечить надлежащие условия хранения и охлаждения рыбы.

Кроме того, возросли затраты на корма, автоматически закладываемые в конечную цену для потребителя. Таким образом, энергетическая независимость бизнеса конвертируется в дополнительные гривны в чеке каждого покупателя.

Сколько будет стоить рыба

Повышение цен будет планомерным, но ощутимым. Согласно прогнозам, стоимость популярных видов речной рыбы в 2026 году достигнет следующих отметок:

Лещ: от 100 грн/кг;

Толстолоб: 85-90 грн/кг;

Белый амур: до 90 грн/кг;

Сом: стартовать от 150 грн/кг.

Наиболее будет «кусаться» цена на деликатесную рыбу. Так, за килограмм форели придется отдать от 200 до 240 гривен.

Не обойдет подорожание и импортную мороженую рыбу. Ожидается скачок цен на 15-20%:

Хек будет стоить в пределах 150-180 грн/кг;

Пангасиус приблизится к отметке в 140 грн/кг.

Аналитики советуют украинцам быть готовыми к тому, что рыбное меню станет более дорогим удовольствием, ведь энергетическая ситуация остается ключевым фактором ценообразования.

Напомним, в начале 2026 украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация: молочные продукты высокой жирности и некоторые овощи подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать. Основными факторами влияния остаются стоимость электроэнергии, погодные условия и реальная платежеспособность населения, отмечают эксперты.