Раненые на войне киевляне получат единоразовую финансовую помощь

Эта помощь будет доступна через "Портал Защитников и Защитниц".

Жители Киева, получившие ранения во время боевых действий, будут получать единоразовую материальную помощь в размере 45 000 гривен из бюджета города.

Об этом сообщили на сайте Киевского горсовета.

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты.

“Можем заверить, что эта помощь будет доступна через "Портал Защитников и Защитниц". Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут”, - сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Напомним, внутренних переселенцев, в семье которых совокупный доход на одного человека превышает 9444 гривен (4 размера прожиточного минимума) в месяц, будут лишать выплат.

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