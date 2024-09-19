Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Раненые на войне киевляне получат единоразовую финансовую помощь

Раненые на войне киевляне получат единоразовую финансовую помощь

Киевляне, раненые на войне, получат одноразовую помощь

Эта помощь будет доступна через "Портал Защитников и Защитниц".

Жители Киева, получившие ранения во время боевых действий, будут получать единоразовую материальную помощь в размере 45 000 гривен из бюджета города.

Об этом сообщили на сайте Киевского горсовета.

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты.

“Можем заверить, что эта помощь будет доступна через "Портал Защитников и Защитниц". Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут”, - сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Напомним, внутренних переселенцев, в семье которых совокупный доход на одного человека превышает 9444 гривен (4 размера прожиточного минимума) в месяц, будут лишать выплат.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация