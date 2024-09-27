Расходы на заключенных в Украине вдвое больше, чем минимальная зарплата: инфографика

Юрист объяснил, что большинство расходов на содержание заключенного – это средства на содержание персонала уголовно-исполнительной службы.

Среднемесячные расходы на содержание заключенных в Украине составляют 14 165 грн на человека, то есть вдвое больше минимальной зарплаты. Большая часть денег направляется на содержание персонала уголовно-исполнительной службы.

Об этом адвокат, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук Владимир Богатырь рассказал в комментарии УНН, опираясь на данные Минюста.

Как сообщил Богатырь, за семь лет расходы на содержание заключенных в Украине выросли в 3,3 раза – с 4258 грн в месяц в 2016 году до 14 165 грн в 2023 году.

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"Размер минимальной месячной зарплаты, который ежегодно определяется в государственном бюджете Украины, также рос, но всегда был меньше (примерно в два раза), чем расходы на содержание заключенных. Почему так? Дело в том, что в расходы на заключенных, кроме удовлетворения их потребностей, также закладываются расходы на содержание и социальную защиту персонала уголовно-исполнительной службы, обеспечение оперативно-служебной деятельности, а также расходы на материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и органов ГУИС, оплату потребленных коммунальных услуг и энергоносителей и т.д.", — объяснил адвокат.

Средние месячные расходы по содержанию заключенных в Украине/Инфографика: УНН

Юрист также обратил внимание на распределение расходов госбюджета на 2024 год (приложение 3 к Закону о госбюджете). Там указано, что по бюджетной программе 3601020 "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" общий и специальный фонды составляют 8,7 млрд грн. Львиная доля (99,5%) – это расходы на потребление.

"Коммунальные услуги и энергоносители забирают 912,1 млн грн (10,4%), а на оплату труда уходит 6,1 млрд грн (69,7% от всех расходов). То есть большая часть стоимости содержания заключенного – это содержание персонала Уголовно-исполнительной службы. Сколько на самом деле средств на жизнь остается осужденным и лицам, взятым под стражу, остается только догадываться", – объяснил Богатырь.

Он добавил, что по сравнению с 2023 годом расходы на оплату труда по бюджетной программе 3601020 в этом году выросли на 1,18 млрд грн, или на 24%. В то время как минимальная зарплата в Украине (по состоянию на 1 января) выросла всего на 6% (с 6700 до 7100 грн).

"Логика цифр указывает на то, что государство больше занимается работниками учреждений и органов Государственной уголовно-исполнительной службы, чем социальными гарантиями своих рядовых граждан. Почему так – вопрос к тем, кто сейчас отвечает за правовую и экономическую политику в стране", – высказался юрист.

К слову, накануне глава Минфина Сергей Марченко заявил, что минимальная зарплата в Украине в 2025 году не будет повышаться.

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