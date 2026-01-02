Распределение газа для бизнеса подорожало: что будет с ценами

Основная цель повышения — компенсация текущих убытков газораспределительных сетей / © УНІАН

В 2026 году произойдет повышение цен на товары и увеличение инфляции. А энергодефицит может оказать дополнительное давление на цены.

Эксперт Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, очертил последствия роста тарифа на распределение газа, пишет «КИЕВ 24».

«Каждое повышение тарифов для бизнеса ложится на стоимость промышленной продукции. Затем промышленность переводит все это на потребителей. А если это какие-то экспортные производства, то продукция этих экспортных предприятий становится менее конкурентноспособной», — объяснил Омельченко.

Он не исключил, что примерно на 65% в среднем повысится тариф на распределение газа.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросли тарифы операторов газораспределительных сетей на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей. Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла 19 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что темпы роста цен в Украине будут постепенно замедляться. Однако в 2026 году инфляция будет оставаться на достаточно высоком уровне. В то же время Кабмин предостерегает, что макроэкономическая стабильность будет в значительной степени зависеть от дальнейшего развития ситуации безопасности.