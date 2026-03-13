Распределенная генерация – это самое устойчивое решение для Украины – гендиректор ДТЭК Тимченко

Об этом в комментарии NV заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что к следующей зиме следует хотя бы частично восстановить разрушенные объекты генерации и построить новые.

«Параллельно с поставкой оборудования на тепловые электростанции мы должны строить больше распределенной генерации. На сегодняшний день это самое устойчивое и стабильное решение для Украины», - подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что ДТЭК сейчас ведет подготовку к строительству ветроэлектростанции мощностью в 650 МВт, которая станет самой большой наземной ВЭС в Европе.

Ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины.