ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Распределенная генерация – это самое устойчивое решение для Украины – гендиректор ДТЭК Тимченко

Строительство распределенной генерации – это самое устойчивое и стабильное решение для Украины.

Об этом в комментарии NV заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что к следующей зиме следует хотя бы частично восстановить разрушенные объекты генерации и построить новые.

«Параллельно с поставкой оборудования на тепловые электростанции мы должны строить больше распределенной генерации. На сегодняшний день это самое устойчивое и стабильное решение для Украины», - подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что ДТЭК сейчас ведет подготовку к строительству ветроэлектростанции мощностью в 650 МВт, которая станет самой большой наземной ВЭС в Европе.

Ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie