Распределенная генерация – это самое устойчивое решение для Украины – гендиректор ДТЭК Тимченко
Строительство распределенной генерации – это самое устойчивое и стабильное решение для Украины.
Об этом в комментарии NV заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Отмечается, что к следующей зиме следует хотя бы частично восстановить разрушенные объекты генерации и построить новые.
«Параллельно с поставкой оборудования на тепловые электростанции мы должны строить больше распределенной генерации. На сегодняшний день это самое устойчивое и стабильное решение для Украины», - подчеркнул Тимченко.
Он добавил, что ДТЭК сейчас ведет подготовку к строительству ветроэлектростанции мощностью в 650 МВт, которая станет самой большой наземной ВЭС в Европе.
Ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины.