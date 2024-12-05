Распределительная генерация не заменит атомный блок для поддержки развития промышленности, – эксперт

Как отметил советник председателя правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Малахов, объекты распределенной генерации, такие как газопоршневые установки мощностью 5 мегаватт, не способны обеспечить стабильность и мощность, которые дает один атомный блок мощностью 1000 мегаватт.

“Атомные блоки критически необходимы для поддержки крупной промышленности, в частности, железной дороги и других ключевых секторов экономики. У Украины есть ресурсная база – уран, который целесообразно использовать именно в атомной энергетике. Другие источники, как уголь или газ, имеют свои ограничения: уголь из-за экологических требований ЕС, а газ из-за ограниченности его запасов и приоритетного использования для бытовых нужд», – объяснил эксперт.

Малахов также подчеркнул, что атомная энергия остается самым дешевым и экологическим видом энергии по сравнению с углеродными источниками, что является ключевым фактором на пути интеграции Украины в Европейский Союз. Достройка ХАЭС обеспечит мощную поддержку инфраструктуры страны и создаст десятки тысяч рабочих мест в процессе реализации этого проекта.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.