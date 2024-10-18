Рассматривает ли Нацбанк криптовалюту как законное средство платежа: ответ Пышного

Нацбанк будет противостоять обходу госрегулирования в ходе операций с виртуальными активами. Гривна будет оставаться основным средством платежа в Украине.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Гривня является единственным законным средством платежа в Украине. Это наша принципиальная позиция. Именно тот факт, что гривня сохраняет функциональность, устойчива, пользуется доверием — позволяет Украине быть во многом эффективной, несмотря на войну. Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем. Состоялось несколько технических миссий МВФ, целью которых было глубокое изучение разного опыта и наработка комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу", - сказал Пышный.

Напомним, в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах", но, несмотря на ожидания игроков украинского крипторынка, документ так и не вступил в силу. Чтобы это стало возможным, потребовались изменения в Налоговый и Гражданский кодексы Украины – это бы четко определило механизм налогообложения виртуальных активов, в том числе и криптовалют.

Однако в начале полномасштабной войны вопросы поправок к Налоговому кодексу отложили, а впоследствии от закона в первой его версии отказались.

В то же время в мире растет популярность цифровых валют центральных банков – CBDC.

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