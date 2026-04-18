Разблокировка Ормузского пролива: эксперт рассказал, как это повлияет на цену бензина в Украине

Цены на бензин / © Associated Press

Реклама

Мировые цены на нефть и горючее стремительно снизились на фоне заявлений Ирана о разблокировании Ормузского пролива.

На этом фоне украинский рынок тоже начал реагировать на глобальные изменения. Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина, уже около десяти сетей АЗС второго эшелона снизили цены на горючее.

«Сегодня и вчера было понижение. К вечеру сегодня тоже цены пошли вниз», — отметил эксперт.

Реклама

По его словам, если тенденция к снижению мировых цен сохранится, темпы удешевления на украинских АЗС будут такими же быстрыми, как и в предыдущем росте стоимости.

Куюн также отметил, что розничные цены на горючее снижаются уже несколько дней подряд, однако потребители не всегда это замечают. Поэтому формируется ложное представление, что горючее только дорожает, хотя на самом деле рынок реагирует и на удешевление.

В то же время эксперт предостерег, что снижение цен не будет мгновенным. Причина — инерция рынка и наличие запасов горючего, закупленного по высоким ценам в период пикового спроса. Поэтому компании вынуждены постепенно реализовывать дорогостоящий ресурс, что замедляет процесс удешевления.

«Цена будет снижаться. Но вот сегодня упала на 10% цена, она не упадет завтра на 10% и послезавтра не упадет. Потому что уже есть дорогие запасы, которые закупили цены на пике», — объяснил Куюн.

Реклама

Он также предположил, что резкое падение оптовых цен может привести к финансовым трудностям для мелких компаний без собственных АЗС, вынужденных продавать горючее себе в убыток.

Несмотря на это, бизнес в целом заинтересован в снижении стоимости горючего, ведь более дешевые цены стимулируют спрос и способствуют росту объемов продаж.

«Поэтому (цена на горючее — ред.) будет падать, я думаю, максимально быстро, насколько это будет разрешать ситуация. Все этого хотят», — подытожил эксперт.

Реклама

Мы ранее информировали, что цены на сырую нефть упали примерно на 10% после того, как Иран объявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» для всех коммерческих транспортных судов.