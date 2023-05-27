Размер минималки: украинцам рассказали, что будет с зарплатами в 2024 году

В Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируется увеличить до 7651 грн.

Об этом говорится в сообщении Федерации профсоюзов.

В частности, заместитель министра экономики Украины озвучила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Минфину для предварительных расчетов:

размер минимальной зарплаты – 7651 грн (2023 год – 6700 грн)

размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС – 3 443 грн (в 2023 году этот показатель составляет 2893 грн)

Ранее стало известно, что украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на слова заместителя министра Романа Ермоличева во время встречи по госбюджету на 2023 год.

"Около 5,5 млрд грн будет заложено на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря прошлого года", – отметил Роман Ермоличев.

Отметим, что в мае, по данным Государственной службы занятости, средний размер заработной платы в доступных вакансиях составил 11 тысяч грн:

работникам сферы торговли и услуг предлагают 12 тыс. грн.

квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн

квалифицированным рабочим с инструментом — 11 тыс. грн

рабочим по обслуживанию оборудования и машин — 12 тыс. грн

Ранее в НБУ сообщили, что уровень средней номинальной зарплаты в Украине в этом году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, — на 3,7% благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков. Также на уровень зарплат будет оказывать влияние мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

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