Размер пенсии по инвалидности в 2026 году: сколько граждане получают после индексации

Размер пенсии по инвалидности

С марта 2026 года в Украине начался плановый перерасчет пенсионных выплат для лиц с инвалидностью. Эта категория граждан требует особой социальной поддержки, поэтому государство внедрило механизмы, позволяющие адаптировать выплаты к текущим экономическим условиям. Перерасчет осуществляется на основании постановления Кабинета министров Украины №236 и базируется на официальных данных Пенсионного фонда.

Механизм проведения индексации

Основным инструментом обновления выплат является изменение показателя средней заработной платы, заложенного в формулу расчета пенсии. В 2026 году этот показатель увеличивается на специальный коэффициент 1,121. Процесс начисления новых сумм происходит в цифровом режиме автоматически, что освобождает пенсионеров от необходимости лично посещать учреждения или подавать дополнительные обращения.

Хотя итоговая сумма каждого получателя определяется индивидуально в зависимости от его предыдущих показателей, государство установило четкие пределы для этих изменений:

100 грн — минимальный порог, на который обязательно вырастет пенсия

2 595 грн — максимально допустимый размер повышения в пределах текущей индексации

Такой подход позволяет сохранить покупательную способность граждан, имеющих ограниченные физические возможности, и обеспечить им надлежащий уровень финансовой защиты.

Минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности

Государство устанавливает гарантированный уровень финансовой поддержки этой категории населения. Ключевой особенностью начисления является то, что сумма остается неизменной независимо от того, сколько лет стажа имеет человек или какого он возраста:

3 725 грн — минимальная сумма, которую будут получать лица с инвалидностью I группы

Пенсии для лиц с инвалидностью — бывших военных

Согласно статье 22 профильного Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», с 1 марта были введены новые уровни денежного обеспечения, которые зависят от военного звания и группы инвалидности.

Выплаты для рядового состава срочной службы

Для рекрутов, солдат и матросов, которые проходили срочную службу, установлены самые существенные показатели повышения. После проведения индексации суммы их ежемесячного содержания выглядят так:

І группа — 8 116,59 грн (выплата выросла на 876,10 грн)

ІІ группа — 7 446,26 грн (выплата выросла на 803,74 грн)

ІІІ группа — 7 100,60 грн (выплата выросла на 766,43 грн)

Социальные гарантии для других категорий военных пенсионеров

Для лиц с инвалидностью, которые не относятся к вышеупомянутому рядовому составу срочной службы, государство также пересмотрело размеры пенсий в сторону увеличения. Новые расчетные показатели составляют:

І группа — 7 438,19 грн (доплата составила 802,87 грн)

ІІ группа — 7 100,60 грн (доплата составила 766,43 грн)

ІІІ группа — 6 761,40 грн (доплата составила 729,82 грн)

Пенсии по инвалидности для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Согласно нормам Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», с 1 марта 2026 года был произведен перерасчет выплат для лиц, чья инвалидность напрямую связана с аварией на ЧАЭС. Это обновление основано на статье 54 указанного закона и направлено на усиление поддержки ликвидаторов и пострадавших.

Для граждан, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие чернобыльской трагедии, установлены следующие показатели ежемесячного обеспечения:

І группа — 11 048,25 грн (сумма выросла на 1 192,54 грн)

ІІ группа — 8 838,60 грн (сумма выросла на 954,03 грн)

ІІІ группа — 6 813,09 грн (сумма выросла на 735,40 грн)

дети с инвалидностью — 6 813,09 грн (сумма выросла на 735,40 грн)

Отдельное внимание уделено участникам ликвидации последствий аварии и членам их семей, которые относятся к первой категории. Для них процесс пересмотра пенсий учитывает или размер фактической заработной платы, полученной во время работы в зоне отчуждения, или базируется на пятикратном размере минимальной заработной платы.

Пенсии по инвалидности для УБД

На основании положений правительственных постановлений №236 и №656, с 1 марта 2026 года в Украине установлены обновленные фиксированные размеры ежемесячных выплат для ветеранов. Эти суммы итоговые, поскольку они уже учитывают все возможные надбавки, повышение, целевую помощь, дополнительные пенсии и проведенную индексацию.

Для защитников и защитниц, имеющих статус участников боевых действий или получивших инвалидность из-за военных действий, установлены следующие гарантированные уровни денежного обеспечения: