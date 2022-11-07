Размер субсидий для украинцев 2023 года — на какие суммы рассчитывать этой зимой, что изменится

Правительство назвало средний размер субсидий, которые планируют выплачивать в течение этого отопительного сезона

Средний размер субсидий с 1 января 2023 составит 1 700-1 800 грн в месяц. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает пресс-служба Верховной Рады.

На эти нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37,9 миллиарда гривен.

По словам Виталия Музыченко, на сегодняшний день субсидии получают 2,4 млн домохозяйств по всей Украине. Из них 220 тысяч домохозяйств, получающих субсидию, находятся на временно оккупированных территориях или там, где органы самоуправления не функционируют.

"Средств бюджета достаточно, чтобы удовлетворить потребность в жилищных субсидиях". За жилищными субсидиями еженедельно обращается в среднем 15-20 тысяч домохозяйств, что нормально, учитывая предыдущие периоды, когда количество таких обращений достигало 30 тысяч.

«Средств бюджета достаточно, чтобы удовлетворить потребность в жилищных субсидиях. На соответствующие нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37,9 млрд грн. На 2023 год мы закладываем примерно аналогичные показатели, что позволяет нам обеспечить полноценное и ритмичное финансирование жилищных субсидий», — заверил Виталий Музыченко.

Напоминаем, чтобы получить субсидии во время отопительного периода нужно своевременно подать заявку.

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Что изменится в начислениях субсидий

С 1 декабря Пенсионный фонд Украины будет назначать и выплачивать субсидии и льготы малообеспеченным гражданам. Тем, кому назначают субсидию впервые, нужно будет обращаться в Пенсионный фонд или в ЦНАПы.

Граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, переназначат выплаты автоматически .

Если эти выплаты нужно пересчитать, потому что изменились критерии, влияющие на их расчет, с декабря нужно будет обращаться в ЦНАП или Пенсионный фонд .

Человек, который получал субсидии, но из-за войны переехал в другое место, может обратиться в органы Пенсионного фонда или в Центр предоставления админуслуг по назначению субсидий и льгот, не привязываясь к территориальному расположению домохозяйства.

Увеличат субсидии на потребление электроэнергии тем, кто потерял централизованное отопление и/или снабжение природным газом и использует бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений. Для расчета субсидий домохозяйств, расположенных в районе ведения боевых действий или находящихся под временной оккупацией, применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления.

Предусмотрены субсидии лицам, получающим пособие по частичной безработице, а также людям, потерявшим работу в период военного положения, с учетом фактически полученных доходов в размере пособия по безработице. После получения статуса безработного лицо может претендовать на получение выплат без предоставления справки о доходах за последние 6 месяцев. Для начисления социальной помощи будут учитываться размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующее месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.

Изменилось назначение субсидий выехавшим за пределы страны. Ранее те, кто находился за границей более 60 дней, лишались выплат. Исключением были служебная командировка, лечение, обучение или уход за ребенком до достижения им трех лет. Сегодня к этому исключению добавили дни пребывания за границей во время военного положения в Украине и два месяца после его прекращения или отмены. В то же время, социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц в период пребывания их за рубежом не рассчитываются.

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