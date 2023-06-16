Разрешение национализировать банки подсанкционных лиц вступило в силу: Зеленский подписал закон

Возмещение ущерба вследствие ликвидации или национализации банка будет происходить исключительно на средства государства-агрессора.

В пятницу, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры выведения из рынка банка в условиях военного положения", позволяющий национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

Об этом свидетельствуют данные карты закона на сайте парламента.

В пояснительной записке этого закона говорится о разрешении Национальному банку Украины проводить национализацию украинских системных банков, если их владельцы находятся под санкциями.

Нацбанк может принимать решение о:

запрете подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

выводе с рынка системно важного банка (национализации), в частности, при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (в случае применения к банку или владельцу существенного участия в нем санкций блокирования).

Также этим законом закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам убытков, понесенных ими в результате ликвидации банка или вывода с рынка системно важного банка, исключительно на средства государства-агрессора.

Этот законопроект, в частности, позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка", который до сентября 2022 года назывался "Альфа-банк" и среди совладельцев которого — российский олигарх Михаил Фридман.

Напомним, компания российского олигарха Михаила Фридмана, до сих пор имеющего бизнес в Украине и не находящегося под санкциями, страхует грузовики "Росгвардии", находящиеся на временно оккупированных территориях Украины.

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