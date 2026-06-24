Разрыв в десять раз: какие минимальная и максимальная пенсии в Украине 2026 года

Пенсия

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В Украине разрыв между самой низкой и высокой пенсионными выплатами четко регламентирован законодательством и составляет ровно десять раз.

Об этом в ответе на запрос журналистов сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту в Украине равна прожиточному минимуму, установленному для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2595 гривен в месяц.

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Однако для получения такой выплаты граждане должны выполнить обязательное условие продолжительности официального трудоустройства.

Чтобы получить именно такой размер, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, женщина — 30 лет. Это предусмотрено статьей 28 Закона №1058», — подчеркнула Король.

Какой размер максимальной пенсии в Украине

Законодательство страны также ограничивает и верхний предел пенсионного обеспечения. Максимальная выплата не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

«С начала 2026 максимальная пенсия не может превышать 25 950 гривен. Это закреплено статьей 27 этого же закона», — резюмировала Татьяна Король.

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Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Напомним, безработные украинцы могут накапливать страховой стаж для будущей пенсии, самостоятельно платя добровольные взносы. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом. Минимальный взнос за один месяц составляет 1902,34 грн (22% от минимальной зарплаты). Стаж засчитывается после поступления денежных средств.

К слову, в Винницкой городской территориальной общине пересмотрели условия предоставления финансовой поддержки пожилым людям и другим социально уязвимым категориям. Теперь на ежеквартальную помощь в 1000 гривен могут претендовать неработающие пенсионеры, чей доход не превышает 3500 гривен (ранее — 3100 гривен). По словам городского головы Сергея Моргунова, количество получателей вырастет почти вдвое — до около 13,5 тысяч человек.

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