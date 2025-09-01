Реальные счета за электричество в Европе на треть больше, чем в Украине - Харченко

Реклама

«Я часто участвую в дискуссиях с реально жалующимися промышленниками. Вот, у нас очень дорогое электричество.

Пытаются фейковать очень часто цены на электричество в Европе. Меня прикалывает, когда мне говорят, что в Украине сейчас дороже, чем в Европе. И показывают цену там рынка, условно говоря, за сутки вперед», — отметил эксперт.

Харченко объяснил, что такие сравнения некорректны, ведь европейские счета формируются из ряда дополнительных составляющих.

Реклама

«А еще у них здесь за транспортировку, а еще здесь у них за распределение, а еще у них здесь специальный налог на карбоновые выбросы. И так, раз и вдруг цена в Европе стала на 30% выше, чем они там показали в своем графике», - подчеркнул он.

По словам эксперта, украинскому бизнесу следует быть готовым к тому, что дешевой электроэнергии уже не будет, а уровень цен в среднесрочной перспективе приблизится к европейскому.

Ранее военный Кирилл Сазонов также подчеркнул, что на самом деле конечные тарифы на электроэнергию в ЕС выше за счет налогов, оплаты передачи и других наценок.