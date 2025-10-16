Реальные цифры пенсий по Украине: кто получает больше и меньше всего

Деньги / © iStock

Самые высокие пенсии в Украине получают жители столицы и индустриально развитых регионов, тогда как на западе страны выплаты несколько ниже.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Средний размер назначенной пенсионной выплаты на 01.07.2025 / © Пенсионный фонд Украины

По состоянию на 1 октября 2025 года среди регионов Украины самый высокий средний размер пенсии в Киеве — 8 848 гривен. В лидеры также входят Донецкая (7 912 грн), Луганская (7 398 грн), Днепропетровская (7 168 грн) и Киевская (6 791 грн) области.

Самые низкие пенсии зафиксированы в западных регионах: Тернопольская область — 4 997 грн, Черновицкая — 5 173 грн, Закарпатская — 5 233 грн.

Напомним, что 1 марта 2026 года в Украине планируется очередная индексация пенсий. Эта процедура позволяет государству повышать выплаты пенсионерам, чтобы частично компенсировать рост цен на товары и услуги за последний год.